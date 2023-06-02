6月追星／12組日韓藝人台北攻略！ 太妍撞上IVE　山下智久湊一腳

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太妍過去曾隨「少女時代」站上台北小巨蛋，但這次是第一次個人登台，她也是首位登上小巨蛋的韓國女星，屆時表現讓人期待。此外，6月24日當天還有由前IZ*ONE安俞真、張員瑛2位人氣成員領軍的「怪物女新人團」IVE登台開唱，她們是首次開啟海外巡演，來台灣不試水溫「直接唱2場」，而且2場演出門票已全數售罄，人氣可見一斑。
除了南韓女神，日本男神山下智久也確定要在6月25日來台灣，跟女星新木優子宣傳主演電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》之外，還會舉辦2場映後粉絲見面會；因為這是山下智久相隔12年再登台，消息一出令粉絲欣喜若狂，屆時藝人現身必定造成轟動。
6月12組日本、韓國藝人來台完整行程表：
BABYMETAL演唱會
時間：6月2日（五）19：30
地點：ZEPP NEW TAIPEI
白藝潾演唱會
時間：6月2日（五）20：00
地點：Legacy Taipei
太陽、SOMI全昭彌《So Wonderful Festival》
時間：6月3日（六）12：00
地點：桃園陽光劇場
鄭容和演唱會
時間：6月10日（六）18：00
地點：臺北國際會議中心TICC
THE BOYZ演唱會
時間：6月10日（六）19：00
地點：台北流行音樂中心
金聖圭演唱會
時間：6月11日（日）19：00
地點：臺北國際會議中心TICC
NMIXX粉絲見面會
時間：6月18日（日）18：00、6月19日（一）19：00
地點：臺北國際會議中心TICC
EPEX粉絲見面會
時間：6月24日（六）14：00、19：30
地點：Clapper Studio
太妍演唱會
時間：6月24日（六）16：00
地點：台北小巨蛋
IVE演唱會
時間：6月24日（六）17：00、6月25日（日）17：00
地點：台北流行音樂中心
李聖經粉絲見面會
時間：6月24日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
山下智久、新木優子電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》台北特別放映暨粉絲見面會
時間：6月25日（日）19：00、6月26日（一）19:00
地點：台北國賓鉅院
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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