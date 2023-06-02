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6月追星／12組日韓藝人台北攻略！ 太妍撞上IVE　山下智久湊一腳

▲六月總計有12組日本、韓國藝人來台，太妍（左起）、山下智久、IVE最受關注。（圖／太妍、山下智久、IVE IG）
▲六月總計有12組日本、韓國藝人來台，太妍（左起）、山下智久、IVE最受關注。（圖／太妍、山下智久、IVE IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

全球疫情趨緩，各國演藝工作徹底甦醒，日本、韓國明星也著手開啟海外巡迴演出工作，台灣幾乎都是男女神必定造訪的國家之一，《NOWnews今日新聞》也貼心幫讀者統計「6月日、韓藝人來台追星攻略」，總計有12組日、韓藝人登台，包含「少女時代」主唱太妍、暌違12年再來台的山下智久，以及當紅大勢女團IVE等。

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▲6月日、韓藝人來台追星攻略。（NOWnews製圖／各主辦單位臉書）
▲6月日、韓藝人來台追星攻略。（NOWnews製圖／各主辦單位臉書）
「少女時代」儘管現在呈現單飛不解散的狀態，成員珊妮、俞利、潤娥、徐玄、太妍、秀英、蒂芬妮、孝淵在主持、演唱、拍戲等領域亦都繳出漂亮成績單；主唱太妍更是多次舉辦巡迴演出，未有新冠肺炎疫情前，她原定2020年要在新莊舉辦3場演唱會，無奈因疫情關係延期；這次她確定6月24日登上台北小巨蛋開唱。

太妍過去曾隨「少女時代」站上台北小巨蛋，但這次是第一次個人登台，她也是首位登上小巨蛋的韓國女星，屆時表現讓人期待。此外，6月24日當天還有由前IZ*ONE安俞真、張員瑛2位人氣成員領軍的「怪物女新人團」IVE登台開唱，她們是首次開啟海外巡演，來台灣不試水溫「直接唱2場」，而且2場演出門票已全數售罄，人氣可見一斑。

除了南韓女神，日本男神山下智久也確定要在6月25日來台灣，跟女星新木優子宣傳主演電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》之外，還會舉辦2場映後粉絲見面會；因為這是山下智久相隔12年再登台，消息一出令粉絲欣喜若狂，屆時藝人現身必定造成轟動。

6月12組日本、韓國藝人來台完整行程表：

BABYMETAL演唱會
時間：6月2日（五）19：30
地點：ZEPP NEW TAIPEI

白藝潾演唱會
時間：6月2日（五）20：00
地點：Legacy Taipei

太陽、SOMI全昭彌《So Wonderful Festival》
時間：6月3日（六）12：00
地點：桃園陽光劇場

鄭容和演唱會
時間：6月10日（六）18：00
地點：臺北國際會議中心TICC

THE BOYZ演唱會
時間：6月10日（六）19：00
地點：台北流行音樂中心

金聖圭演唱會
時間：6月11日（日）19：00
地點：臺北國際會議中心TICC

NMIXX粉絲見面會
時間：6月18日（日）18：00、6月19日（一）19：00
地點：臺北國際會議中心TICC

EPEX粉絲見面會
時間：6月24日（六）14：00、19：30
地點：Clapper Studio

太妍演唱會
時間：6月24日（六）16：00
地點：台北小巨蛋

IVE演唱會
時間：6月24日（六）17：00、6月25日（日）17：00
地點：台北流行音樂中心

李聖經粉絲見面會
時間：6月24日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

山下智久、新木優子電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》台北特別放映暨粉絲見面會
時間：6月25日（日）19：00、6月26日（一）19:00
地點：台北國賓鉅院

▲6月週週都有日本、韓國藝人來台，十分熱鬧。（圖／各主辦單位臉書）
▲6月週週都有日本、韓國藝人來台，十分熱鬧。（圖／各主辦單位臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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