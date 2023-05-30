天王竟然這麼正！楊麗花絕美嫩照公開 彆扭喊：我不會演女生
歌仔戲天王楊麗花今（30）日出席公視紀錄片《世紀初戀 楊麗花》記者會，宣布將60年人生傳奇拍成紀錄片，記者會上一連曝光楊麗花英氣小生扮相，以及年輕時甜美的女孩妝扮，楊麗花坦言：「我的拿手戲是小生，我不會演女生，以前有男扮女裝的戲中戲，演了很不自然，我就俗俗啊演。」
記者羅凌筠/台北報導
楊麗花很注重每一次亮相，為了出席記者會緊張到失眠，導致牙齒腫脹，改由愛徒陳亞蘭代為致詞：「歌仔戲是咱台灣人共同的記憶與驕傲，歌仔戲是我的生命，傳承歌仔戲也是我一生的願望，希望這支紀錄片，會讓子孫更了解台灣最美的文化。」楊麗花說這篇稿子聽陳亞蘭講3次哭3次，今日也忍不住淚灑記者會。
楊麗花的歌仔戲在70年代風靡台灣，影響力遍布新馬、日本、美國，被譽為「世紀初戀」，楊麗花說：「這麼名字很雅，我很喜歡。」至於自己的初戀，楊麗花笑說是演小生的媽媽，「打從娘胎就在聽歌仔戲，從年少看她做戲，一直看一直看，初戀就是我媽。」
楊麗花的傳奇說不完，1989年她製作歌仔戲《紅樓夢》，榮獲英國女王伊莉莎白二世邀請演出，最後因檔期排不出來而無法成行，成為人生的一項憾事，明年迎80歲大壽，楊麗花說生日願望就是完成紀錄片，陳亞蘭也補充：「製作費無上限。」