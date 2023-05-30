胡瓜錄影現場「一群人突闖入」身分曝光！他感動哽咽：怎麼來了
綜藝天王胡瓜日前在桃園錄節目《綜藝大集合》，意外遭到一群「大小學生」闖入，眼尖的胡瓜一看「湧進來」的人群就笑著說：「你們怎麼來了？」原來是十方啟能中心的游月菊主任帶著大小院童從台中北上來幫「榮譽校長」瓜哥快閃慶生，還送上親手做的蛋糕、花束，讓胡瓜一度感動到說不出話來，還直說不好意思這樣勞師動眾讓大家這樣跑來找他，謝謝大家一直記得他的生日。
記者郭佩蓉/綜合報導
胡瓜說為「十方啟能中心」服務將近40年，擔任榮譽校長，看著收容的院童長大成人在社會上服務了，今天還來到節目上獻花送蛋糕，還有孩子們親手做的卡片本，胡瓜甚至說不敢在節目上唸出來內容，要把卡片帶回家「邊看邊哭」，讓他直呼太感動了。
錄影現場孩子們捧著自己做的蛋糕，胡瓜生日許願卻一直跳針說「祝福晚會成功」，正當大家覺得奇怪時，胡瓜說：「十方啟能中心就是讓這些小天使們可以有個庇護的地方，減少家庭負擔，所以需要向各界募款幫助支持他們。」這次睽違三年終於可以舉辦募款餐會還有義賣活動，在7月29日下午五點於葳格國際會議中心舉行，胡瓜說今年會帶著小禎、安安還有一群藝人好友們演出，今年一樣也把生日願望全部都獻給這些孩子們，希望募款餐會成功，大家一起有錢出錢、有力出力，把善的能量傳遞給大家。