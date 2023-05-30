新光金經營權之爭！總座吳欣儒法說會避談　僅強調改選依法規辦理

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而衡量股東權益投資報酬的指標，反映公司利用資產淨值產生獲利的能力的股東權益報酬率，新光金首席合併股東權益報酬率（未年化）罕見出現負數，降至-4.13%。發言人林宜靜分析，主要2大原因造成，除受外匯市場波動影響，避險成本提高，還有股債資本利減少，造成虧損，但合併綜合淨利131.6億元，主要有價證券評價明顯回升，合併股東權益較2022年底回升6.2%至2252.9億元，每股淨值為14.25元。
至於子公司新光人壽因台幣升值導致年化避險成本提高至2.39%，且股債資本利得較去年同期減少，首季合併稅後虧損112.4億元，合併股東權益則較2022年底提升6.2%到1480.5億，淨值比4.19%，高於法定標準的3%。在投資績效部分，避險後投資報酬率僅有 1.88%，遠低於去年同期的 3.84%，但避險前經常性收益為3.18%，優於去年同期的3.05%。
就各項資產投報率來看，不動產2.4%、擔保放款報酬率2.8 %、保單借款的報酬率5.2%，國外投資合計1.6%，國內股票加固定收益整體報酬率2.2%，現金報酬率1.7%。其中不動產去年的年化收益率罕見的出現-0.6%，但今年首季已由負轉正至2.4%。
同時，今日法說會也公布2022年底新光人壽隱含價值（EV）為3676億元，較 2021年成長8%，換算新光金控股本，每股EV為23.7元（未含新光銀行及其他子公司淨值）。
不過，今日在法說會上，新光金總經理吳欣儒也被問到經營權之爭，包括大股東、也是她父親吳東進與叔叔吳東亮的家書，還有外資報告推薦名單等問題，她則是避談，僅表示法說會還是回歸財務問題，董事會3年改選依法規辦理。