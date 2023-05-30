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新光金經營權之爭！總座吳欣儒法說會避談　僅強調改選依法規辦理

▲新光金控今（30）日舉辦線上法說會，但對於經營權之爭，總經理吳欣儒則選擇避談，僅表示董事會每3年改選則依法規辦理。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新光金控今（30）日舉辦線上法說會，但對於經營權之爭，總經理吳欣儒則選擇避談，僅表示董事會每3年改選則依法規辦理。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控今（30）日舉行線上法說會，並公布今（2023）年首季合併稅後淨損90.3億元，每股虧損0.58元，而且合併股東權益報酬率 (未年化) 出現-4.13%，發言人林宜靜說明，主要是年化避險成本高，加上股債資本利得減少所致，但新光金隱含價值（EV）逆勢年增 8%，淨值也已回升超過 6%。至於市場關注的經營權之爭，總經理吳欣儒會中避談，僅表示法說會還是回歸財務問題，董事會每3年改選依法規辦理。

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對於今年首季合併稅後淨損90.3億元，新光金表示，主要是因新台幣升值導致年化避險成本提高至2.39%，還有股債資本利得較去年同期減少，光新光人壽首季合併稅後虧損就達112.億元，也是金控虧損的主因。

而衡量股東權益投資報酬的指標，反映公司利用資產淨值產生獲利的能力的股東權益報酬率，新光金首席合併股東權益報酬率（未年化）罕見出現負數，降至-4.13%。發言人林宜靜分析，主要2大原因造成，除受外匯市場波動影響，避險成本提高，還有股債資本利減少，造成虧損，但合併綜合淨利131.6億元，主要有價證券評價明顯回升，合併股東權益較2022年底回升6.2%至2252.9億元，每股淨值為14.25元。

至於子公司新光人壽因台幣升值導致年化避險成本提高至2.39%，且股債資本利得較去年同期減少，首季合併稅後虧損112.4億元，合併股東權益則較2022年底提升6.2%到1480.5億，淨值比4.19%，高於法定標準的3%。在投資績效部分，避險後投資報酬率僅有 1.88%，遠低於去年同期的 3.84%，但避險前經常性收益為3.18%，優於去年同期的3.05%。

就各項資產投報率來看，不動產2.4%、擔保放款報酬率2.8 %、保單借款的報酬率5.2%，國外投資合計1.6%，國內股票加固定收益整體報酬率2.2%，現金報酬率1.7%。其中不動產去年的年化收益率罕見的出現-0.6%，但今年首季已由負轉正至2.4%。

同時，今日法說會也公布2022年底新光人壽隱含價值（EV）為3676億元，較 2021年成長8%，換算新光金控股本，每股EV為23.7元（未含新光銀行及其他子公司淨值）。

不過，今日在法說會上，新光金總經理吳欣儒也被問到經營權之爭，包括大股東、也是她父親吳東進與叔叔吳東亮的家書，還有外資報告推薦名單等問題，她則是避談，僅表示法說會還是回歸財務問題，董事會3年改選依法規辦理。

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