4平台6月夯電影！雷神回鍋《驚天營救2》、童年回憶《瑪利歐》
4大影音串流平台Netflix、Disney+、MyVideo、HBO GO，「6月強檔電影片單」出爐！精采歐美大片包括：《龍與地下城：盜賊榮耀》、《吸血鬼特助：雷菲爾》、《阿凡達：水之道》、《超級瑪利歐兄弟電影版》、《鬼玩人:復活》、《驚天營救2》等片，金馬獎黑馬國片《哈勇家》，也將在本月華麗上線。
記者黃雅琪/綜合報導
Netflix超高人氣動作片《驚天營救》推出續集《驚天營救2》，6月16日上線。「雷神索爾」克里斯漢斯沃回鍋演出泰勒雷克，化身「玩火的男人」再度當起澳洲黑市傭兵，受託展開另一場致命的危險任務，闖進監獄營救多名慘遭毒打的囚犯，而這些囚犯的家人正是某個殘酷無情的喬治亞幫派分子。
Disney+將上線劃時代超級鉅作《阿凡達：水之道》，帶領觀眾再次進入奇幻海底世界，感受磅礡震撼的視聽饗宴！在擊退人類超過10年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，未料威脅再度降臨，他們為了生存將再度奮戰，6月7日上線。入圍6項金馬大獎的黑馬國片《哈勇家》，也將展現新舊世代交替的無奈與感動，6月3日上線。
MyVideo影音平台，推出由克里斯潘恩主演，改編自傳奇角色扮演電玩遊戲電影《龍與地下城：盜賊榮耀》、英國男星尼可拉斯霍特和奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉，主演的恐怖喜劇片《吸血鬼特助：雷菲爾》、全球開出票房佳績的動畫電影《超級瑪利歐兄弟電影版》、限制級驚悚系列最新續集《鬼玩人: 復活》、改編自真實驅魔故事的《梵蒂岡驅魔士》搶先版、漫威英雄片《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《殺手迴戰》、《釜山風雲》、《完美陌生人》、《若愛重來》等強片，6月都將上線於MyVideo。
HBO GO上線作品《舞力麥克：最後一跳》，劇情描述「魔力」麥克蓮恩在生意失敗後變得身無分文，因此只能在佛羅里達州從事酒保工作。經過漫長等待，他將再次登上舞台，一位富貴名媛用一個邁克無法拒絕的提議勾起了他的興趣，他們一同前往倫敦。邁克希望在這次旅行中贏得最後一次歡呼，但與此同時，這位名媛卻有著自己的小心思。另外還《威肯：SoFi體育場演唱會全紀錄》、《獸》、《墜》、《不！》等片，都將在6月上線於HBO GO。