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太空發展法三讀　破壞國家發射場最重處「無期徒刑」

▲立法院30日三讀通過太空發展法部分條文，破壞國家發射場最重處無期徒刑。圖為去年7月，全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭，在屏東旭海村的科研火箭發射場域升空。（國家太空中心提供）
▲立法院30日三讀通過太空發展法部分條文，破壞國家發射場最重處無期徒刑。圖為去年7月，全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭，在屏東旭海村的科研火箭發射場域升空。（國家太空中心提供）

中央社

（中央社記者林敬殷台北30日電）立法院今天三讀通過太空發展法部分條文，無論是實體破壞，或虛擬侵害國家發射場域、國家太空中心衛星任務操作中心或其設備功能正常運作者，致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

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為強化國家關鍵基礎設施之保護，防杜破壞情事發生，以維護社會安定及國家安全，行政院將涉及8個部會22項法規以一致性修法方式，就所轄重要關鍵設施，以專條方式明定罰則，確保關鍵設施之防護。

此次修法重點為：一、實體設備及資通系統均納入保護範圍；二、依侵害行為樣態設計層級化刑責，情節由輕至重依序為，危害功能正常運作、意圖危害國安或社會安定、致災、致重傷；三、處罰未遂犯。

實體破壞部分，三讀條文明定，以竊取、毀壞及其他非法方式危害國家發射場域、國家太空中心衛星任務操作中心或其設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

三讀通過條文明定，前述情形釀成災害者，加重其刑至1/2；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

資通系統部分，三讀條文明定，對國家發射場域、國家太空中心之衛星任務操作中心或其設備之核心資通系統，以下列方式之一，危害其功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

一、無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵其電腦或相關設施；二、無故以電腦程式或其他電磁方式干擾其電腦或相關設備；三、無故取得、刪除或變更其電腦或相關設備之電磁紀錄。

製作專供犯前項之罪之電腦程式，而供自己或他人犯前項之罪者，亦同。

意圖危害國家安全或社會安定，而犯前二項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

三讀條文明定，前三項情形釀成災害者，加重其刑至1/2；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。（編輯：林興盟）1120530

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