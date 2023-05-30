不求任何職位！ 郭台銘金門再提和平宣言：沒有和平一切都是虛幻

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郭台銘也強調，用畢生追求，為中華民國台澎金馬的2,300萬國民，盡一份心力，台灣要有自主，絕對不要做任何地緣政治的犧牲品、被當作籌碼。同時也感謝陳縣長，金門將來是一個兩岸談判和平核心點，要讓兩岸往和平的方向推動。
郭台銘也提到，這一趟來金門心情很平靜，不為任何職位，而是要來推廣自己理念，只求為人民有所貢獻。而近期也在想：「台灣的未來何去何從？而又是什麼樣的候選人，可以給台灣更好的未來以及AI經濟趨勢。」
談到和平宣言，郭台銘直指，中華民國就是我們的國家，中華民國的憲法是「一中」憲法，而這也和對岸的立場不同，被稱為「重疊主權」，是雙方對於主權的爭議。既然有爭議，那就各說各的，各自表達自己的立場，叫做「一中各表」，又稱作「九二共識」。
同時主張在「一中各表」的原則基礎上，和大陸重新展開談判，兩岸可以坐下來談，進行「金門和平會談」，不需要任何第三方介入，需要談多久就談多久，在未完成談判之前可以先恢復以往的正常交流。
郭台銘呼籲，希望藉由「跨黨派、跨族群、跨世代」的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判，以堅守台灣民主、自由、法治，尊重2,300萬人既有生活方式為前提，完成談判，堅守和平。只求為台灣人民，找出雙方和平的路。