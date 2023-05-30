陳致中無法再參選　手寫400多字聲明訴心聲

中友百貨彰化店挹注29億聯貸 今完成簽約

▲益彰股份有限公司董事長劉嘉誠與王道銀行總經理李芳遠互換聯貸合約書。（圖／中友百貨提供）
▲益彰股份有限公司董事長劉嘉誠與王道銀行總經理李芳遠互換聯貸合約書。（圖／中友百貨提供）

記者金武鳯/台中報導

彰化市第二停車場BOT投資案，得標廠商中友百貨公司將砸下43億元打造中友彰化店，興建營運暨移轉案於4月取得建照核准函後，馬不停蹄進行銀行團聯貸作業，已由王道銀行統籌主辦益彰股份有限公司七年期，總金額29.02億元聯貸案，今日完成簽約儀式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中友百貨彰化店29億聯貸，今完成簽約支應興建經費。圖為彰化店外觀圖。（圖／中友提供）
▲中友百貨彰化店29億聯貸，今完成簽約支應興建經費。圖為彰化店外觀圖。（圖／中友提供）
該聯貸案由王道銀行擔任主辦銀行暨管理銀行，並有農業金庫、台中商銀、永豐銀行、中華票券、兆豐票券及國際票券等7家金融機構完成聯貸授信簽約，資金用途為支應本案之興建成本及營運資金。

本案依據促進民間參與公共建設法，經甄審結果公告中友百貨相關企業-友聯國際股份有限公司為該案之最優申請人，益彰股份有限公司係由友聯國際為辦理本案所設立之特殊目的公司(SPV)。

益彰股份有限公司董事長劉嘉誠表示，「建物完成後由中友百貨彰化店進駐經營，將成為彰化首家大型百貨公司，採停車場結合複合式商場型態開發，公共及商場停車空間將規劃約700輛汽車停車位，以及1200輛機車停車位，周圍鄰近國稅局彰化分局、彰化縣衛生局、彰化基督教醫院、秀傳醫院等，以及南瑤商圈、大埔商圈等精華商圈，預計將有效緩解周邊交通壓力。

至於建物本體以「生態、節能、減廢、智慧」為建築規劃目標，並規劃取得銀級綠建築標章、銀級智慧建築標章，實現生態、減碳、綠能社區共生發展環境，並以實現ESG為目標。整體建築採綠建築規劃，屋頂設置太陽能光電板，頂樓規畫空中花園供消費者遊憩，停車場採智慧停車系統，車輛進出擁有各自的車道，採單向直行 4.5~5 米寬上下重疊式單行車道，寬敞且平穩，直達8F停車場僅需繞一圈即可到達，顧客停車時可以有舒適的停車環境」。

中友百貨彰化店以購物、美食、娛樂、體驗、以及智慧停車等經營主軸，未來將引進國內外知名話題品牌與美食餐飲進駐，規劃完善親子休憩娛樂場域，舉辦大型熱門展演與高品質藝文活動；緊鄰成功公園，打造園道廣場，並持續落實關懷地方、扶植在地業者、投入公益活動，期待帶給彰化多元的新型態購物體驗與行銷活動。


台中62條登山步道景致各具 市長邀民眾悠遊山林步道

盧秀燕施政滿意度六都第一 台中市首位摘五星市長

東大校友任索諾馬州立大學校長 李明東不忘母校啟蒙恩

市長媽媽用行動挺公益 捐普發6千元購買身障者手工皂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀