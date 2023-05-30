中友百貨彰化店挹注29億聯貸 今完成簽約

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本案依據促進民間參與公共建設法，經甄審結果公告中友百貨相關企業-友聯國際股份有限公司為該案之最優申請人，益彰股份有限公司係由友聯國際為辦理本案所設立之特殊目的公司(SPV)。
益彰股份有限公司董事長劉嘉誠表示，「建物完成後由中友百貨彰化店進駐經營，將成為彰化首家大型百貨公司，採停車場結合複合式商場型態開發，公共及商場停車空間將規劃約700輛汽車停車位，以及1200輛機車停車位，周圍鄰近國稅局彰化分局、彰化縣衛生局、彰化基督教醫院、秀傳醫院等，以及南瑤商圈、大埔商圈等精華商圈，預計將有效緩解周邊交通壓力。
至於建物本體以「生態、節能、減廢、智慧」為建築規劃目標，並規劃取得銀級綠建築標章、銀級智慧建築標章，實現生態、減碳、綠能社區共生發展環境，並以實現ESG為目標。整體建築採綠建築規劃，屋頂設置太陽能光電板，頂樓規畫空中花園供消費者遊憩，停車場採智慧停車系統，車輛進出擁有各自的車道，採單向直行 4.5~5 米寬上下重疊式單行車道，寬敞且平穩，直達8F停車場僅需繞一圈即可到達，顧客停車時可以有舒適的停車環境」。
中友百貨彰化店以購物、美食、娛樂、體驗、以及智慧停車等經營主軸，未來將引進國內外知名話題品牌與美食餐飲進駐，規劃完善親子休憩娛樂場域，舉辦大型熱門展演與高品質藝文活動；緊鄰成功公園，打造園道廣場，並持續落實關懷地方、扶植在地業者、投入公益活動，期待帶給彰化多元的新型態購物體驗與行銷活動。