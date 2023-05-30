核子事故緊急應變法修法三讀　破壞反應器最重罰1億

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此次修法重點為：一、實體設備及資通系統均納入保護範圍；二、依侵害行為樣態設計層級化刑責，情節由輕至重依序為，危害功能正常運作、意圖危害國安或社會安定、致災、致重傷；三、處罰未遂犯。
實體破壞部分，三讀條文明定，以竊取、毀壞及其他非法方式危害核子反應器設施之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。
意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。
三讀通過條文明定，前述情形致釀成核子事故者，加重其刑至1/2；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。
資通系統部分，三讀條文明定，對核子反應器設施之核心資通系統，以下列方式之一，危害其功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。
一、無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦的保護措施或利用電腦系統的漏洞，而入侵其電腦或相關設施；二、無故以電腦程式或其他電磁方式干擾其電腦或相關設備；三、無故取得、刪除或變更其電腦或相關設備的電磁紀錄。
製作專供犯前項之罪的電腦程式，而供自己或他人犯前項之罪者，亦同。
意圖危害國家安全或社會安定，而犯前二項之罪者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。
三讀條文明定，前3項情形致釀成核子事故者，加重其刑至1/2；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。（編輯：謝佳珍）1120530