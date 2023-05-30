手搖飲開幕網紅「玩摸奶」引議！總公司怒提告 立即終止合作
台中市「軍茶」北平店傳出以鹹濕手法來攬客，一名26歲的張姓女網紅在推特表示，只要男客人說出通關密語「找小芸」，就可以摸胸部，引發社會熱議。對此，軍茶總公司發布聲明，30日已對加盟主寄發存證信函，並即刻終止合作合約。
記者孫唯容／綜合報導
近期在網路瘋傳某網紅不雅照，據了解，該不雅照為張姓女網紅前往，位在中市北區北平路一間剛開幕的軍茶加盟店，進行「攤販露出」活動，有男網友透露只要說出通關密語「找小芸」，該網紅就會掀開上衣，露出重要部位，任憑男顧客撫摸。
對此，軍茶總公司今天發布聲明表示，本公司所加盟之台中市北區軍茶北平店，因使用違反公序良俗之行為招攬營業，除已觸犯法律外，亦嚴重影響本公司及各加盟店之聲譽，本公司已寄發信函，即日起終止與該加盟主之共同合作合約。軍茶總部在此跟社會大眾，以及軍茶其他加盟主說聲抱歉，造成社會觀感不佳以及加盟主連帶名譽受損。
另外，警方也表示，張姓女網紅(26歲)涉嫌於社群Twitter散播渠之不雅圖片，張女顯已違反散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。