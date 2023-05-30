香格里拉對話2日新加坡登場　美中防長演講受矚

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華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，五角大廈表示，中國拒絕美國提出李尚福與奧斯汀本週末在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間會面，顯示兩國之間試探性的回溫勢頭有局限。
自今年1月底中國偵察氣球事件以來，美國一直尋求改善兩國軍事關係，目前美中在整個亞太地區都有軍事部署，兩國在台灣議題上的緊張關係也日益加劇。報導引述專家分析，中國同意處理經濟事務的中美官員打交道而非國防官員，這是戰略選擇。
第20屆「香格里拉對話」將於6月2日至4日在新加坡香格里拉飯店舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日前表示，奧斯汀預計於3日早上針對美國在印太地區的領導力發表演講。
李尚福接著於4日早上發表演講，根據議程，該場次主題為「中國的新安全倡議」（China’s New Security Initiatives）。
另外，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將在活動首日發表主題演講。
主辦單位指出，「香格里拉對話」聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰；估計今年將有超過40國、近600名人士與會。
「香格里拉對話」去年恢復實體在新加坡舉行，日本首相岸田文雄、奧斯汀、時任中國國防部長魏鳳和分別在活動期間發表演講。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也以視訊方式發表特別演講。
台灣多由學者代表參與「香格里拉對話」。前國防部長楊念祖去年以學者身分出席會議。（編輯：周永捷）1120530