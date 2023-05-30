侯友宜拜會江宜樺！批民進黨能源政策錯誤：台灣不要「用愛發電」
國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，侯友宜今（30）日在臉書表示，自己與前行政院院長江宜樺見面，兩人針對國家政策暢談3小時。侯友宜也透露，自己對核電議題的立場不改變，直言「台灣不要天方夜譚的『用愛發電』，台灣需要務實的能源政策，才能發電不缺電！」
記者孫唯容／綜合報導
侯友宜表示，近期核電議題成為全國最矚目的焦點，確保人民用電無虞，是政府最基本的責任。然而，擁有決定權的中央執政者，立場搖擺不定，甚至大轉彎，當年信誓旦旦喊出「2025非核家園」，如今改口要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，自證這幾年能源政策的嚴重錯誤，造成人民陷入缺電的痛苦泥淖。「上位者的缺乏誠信、政策跳票，就是台灣面臨的極端狀態！」
侯友宜說，自己拜會江宜樺院長時，兩人也針對台灣的兩岸及能源議題進行深度交流，一聊就是三個小時的暢談，令他受益匪淺，自己跟江院長之間，有著許多相近想法。對於台灣當前化石燃料發電佔比過高，潛藏的汙染問題，衝擊人民健康及環境生態，也與永續發展的目標相違背。因此，台灣絕對要以多元能源配比，確保供電安全、穩定。
「當今政府的2025非核家園政策，已經成了一場最大的騙局」侯友宜說，自己的立場始終不變，政策必須要以安全、經濟、民生作為最優先考量，他當選總統後，絕對會重新調整發電配比，妥善處理核安、核廢料問題，核電就是能源配比的選項之一。
侯友宜也給予承諾，針對相關議題，自己將會跟專家充分討論並融合國民意見後，在七月時向大家清楚說明。