俄軍不分晝夜空襲基輔　烏克蘭官員：敵人改變戰術

我是廣告 請繼續往下閱讀
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）表示，「共計11枚伊斯坎德-M（Iskander-M）和伊斯坎德－K飛彈從北面發射」，「防空系統摧毀所有目標」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，這次攻擊「顯示敵人改變戰術，在長時間只發動夜間攻擊之後，敵人趁著多數居民工作和出外的白天，襲擊和平的城市」。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上傳一段影片，畫面中有一個小孩在爆炸聲中奔向避難處。他說：「烏克蘭的孩子，每次空襲警報響起（都是這樣）。這就是一個普通工作日的景象。」
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）轉發這段影片時表示：「烽火不眠夜後的上午，再度感到焦慮，孩子們在爆炸聲中尖叫奔向避難處。但不應該是這樣的。」
今天烏克蘭當局又表示，俄軍24小時內第3度攻擊基輔，烏軍擊落31架無人機當中的29架，主要是在基輔和基輔州上空擊落。
烏克蘭軍方在社群媒體上表示，「晚間11時30分至上午4時30分之間，俄羅斯占領部隊攻擊烏克蘭」，他們出動31架見證者（Shahed）136型和131型無人機，其中29架被擊落，位置「幾乎都是在首都附近和基輔空域」。
CNN指出，伊朗製見證者無人機的價格約是一枚飛彈的20分之1，俄羅斯購入了數百架，成為一種多少能夠打擊基輔的划算作法。過去1年來，基輔多數時候未受俄軍入侵影響。
莫斯科當局也希望打擊民眾心理。自俄軍全面入侵以來，基輔空襲警報累積時數已達887小時。
但所有跡象皆顯示，這類攻擊只會強化而非削弱基輔居民的心態，即使他們的生活受到干擾且疲憊不堪。
CNN分析，俄方出動見證者無人機的更大目標，可能是要拖垮烏克蘭的防空系統，迫使他們把稀少的彈藥用在無人機大軍上。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120530