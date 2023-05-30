中捷亡羊補牢　中市府：未來無人駕駛增設異物偵測系統

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運安會指出，首先是捷運沿線建築工程，針對外物侵入影響捷運列車運轉，並無有效的風險管控措施，其次為無人駕駛的中捷系統，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統。兩項安全問題應採預警及應變措施。
中捷公司表示，台灣中運量無人駕駛捷運系統包括中捷綠線、台北捷運文湖線、新北捷運環狀線，中捷將會同北捷、新北捷、北捷局共同研商設置主動式異物入侵偵測系統，未來將可透過紅外線、雷射等方式偵測高空掉落物。
在技術連結完成前，中捷採暫行應變措施，包括1、駕駛台蓋板全時段開啟，行駛中若有異常狀況，隨車員可立即按下緊急煞車按鈕；2、列車停靠月台尚未出發，可嘗試阻擋車門或月台門關閉，防止列車離站；3、第3軌及車站設備電力異常時，行控中心按壓全線緊急斷電按鈕，確認警訊來源處理後，再安排列車發車。
台中市政府交通局指出，捷運沿線禁限建範圍內的吊掛臨時性工程案件，區公所核准路權前，中捷公司、台中市公共運輸及捷運工程處將共同辦理會勘，以提升作業安全。
勞工局表示，已加強檢查轄內42處設有塔吊的工地，其中23處開罰322萬元並限期改善，常見缺失為塔吊鋼索局部損壞、吊鉤無防滑舌片、開口防護不足、施工架未符合規定或未訂定安全作業程序等。另現場有立即危害勞工之虞者也停工12處，將持續與中央職業安全衛生署聯合加強勞檢。