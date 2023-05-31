英外相：烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標

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在北大西洋公約組織（NATO）東翼前進部署，英國武裝部隊在愛沙尼亞防區扮演領導角色。在去年有11國參與、一向由愛沙尼亞主導的北約「春季風暴」（Spring Storm）年度聯合軍演，英方首次有「旅級」規模部隊人員參與。去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，北約在馬德里峰會取得共識，應強化北約東翼前進部署、提升戰備與快速反應、緊急投射能力。
柯維立與薩克納今天皆表達支持瑞典在今年7月維爾紐斯峰會登場前，儘速加入北約，以及持續支援烏克蘭，直到烏克蘭勝利。
薩克納提到，在2008年的羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）峰會，北約達成烏克蘭終將加入北約的共識，而烏克蘭已證明自己對防衛歐洲的貢獻。他強調，歐洲防衛不該存在「灰色地帶」；歷史經驗顯示，「灰色地帶」往往只會刺激、加劇侵略行為。
柯維立在記者會回應英國媒體提問表示，烏克蘭有在本國領土邊界內自我防衛的正當權利，同時也有權利將軍力投射至境外，以削弱俄羅斯投射軍力至烏克蘭境內的能力。
他強調，境外正當的軍事目標是烏克蘭作為被侵略國自我防衛的一部分，這是受英國和其他國家認可的立場。
今天稍早大莫斯科地區遭數架無人機攻擊，受波及的地帶包括高階官員和富豪宅邸林立的魯布留夫卡（Rublyovka）郊區。這是繼本月初克里姆林宮遭無人機攻擊後，又一起俄烏戰火燒及俄羅斯心臟地帶的較重大事件。
俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），並在烏東施行非法軍事占領和高壓統治至今。據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）統計，自去年2月24日俄羅斯發動全面侵略及無差別攻擊以來，至5月21日，烏克蘭至少有8895名平民死亡，實際傷亡數據可能更高。
英國在軍援烏克蘭方面屢扮演領導角色並引發其他國家跟進，是第一個提供烏克蘭殺傷性武器、西方主戰坦克（MBT）、長程飛彈，以及在自家境內訓練烏克蘭武裝部隊人員的國家，今年夏天並將率先開始訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機，為各國未來向烏克蘭提供F-16等戰機做準備。（編輯：陳政一）1120530