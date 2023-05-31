NBA／勇士總管Bob Myers離隊！一手打造出4冠王朝 親曝離隊原因
金州勇士今（31）日宣布Bob Myers將辭去球隊總裁兼總經理一職，他在2011年加入勇士管理層，參與了王朝完整8年4冠的過程，如今他的離去可能也將是球隊一個階段的結束。
記者黃建霖/綜合報導
Myers於2011年加入勇士隊管理層，2012年被拔擢為總經理，無疑是4冠王朝中最重要的成員之一。他作為球隊GM，一手為灣區打造出屢經檢驗的堅強陣容，其中包括在2016年得到Kevin Durant以及在2020年交易來Andrew Wiggins。
在過去幾個月裡，Myers和勇士一沒能達成續約共識，他的合約將在6月底到期。勇士內部都希望他能留下，但這位勇士王朝的「工程師」希望能休息一陣子，這也是促使他最終做出離隊決定的原因。
過去9個賽季裡，48歲的Myers一直操刀勇士的場下管理，根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，前者認為現在到了繼續前進的「正確時間」了。他卸任之後，有傳聞指出勇士將提拔Kirk Lacob和Mike Dunleavy Jr.接任更重要的職位。
Myers在記者會上表示，擔任勇士總經理的這項工作需要全力以赴，這也是他現階段無法做到的，「我一生只知道如何以一種方式做事，我無法不全力以赴地去做某事。這也是球隊在過去12年裡做事的態度。」
從今年一月開始，Myers可能將要離開的消息就不斷傳出，有媒體指出他想走主要是因為對於勇士老闆Joe Lacob積極想推動「雙向計畫」以及他本人下一份合約薪資問題所造成的摩擦，但他在記者會上強調「和錢無關」。