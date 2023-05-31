雞排妹掰了！民進黨確定召吳沛憶 鄭家純臉書大方回應了
先前傳出，民進黨有意徵召「雞排妹」鄭家純，參選台北市中正、萬華區立委，而鄭家純本人也於臉書自曝有收到邀約，並稱願意幫忙，引發熱烈討論。但30日，民進黨大選提名策略小組公布最新一波建議名單，確定由台北市議員吳沛憶出線，對此，鄭家純30日晚間也透過臉書大方回應，表示「為了遵守承諾，我願忍耐一切，安安靜靜被當沙包打，這樣就不影響到任何人。不為個人名利的去付出，被派去哪我就去哪，完全配合。最終若決定不需要我來幫忙，也不會覺得如何」，發文也引來許多網友稱讚，甚至包括議員黃捷、曾玟學等人紛紛喊「辛苦了」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，日前曾傳出可能徵召「雞排妹」鄭家純，但之後民進黨確定由吳沛憶出線，參選台北市中正、萬華區立委。鄭家純也在臉書上發文回應，表示「兩個月前，我在沛憶本人面前說出的諾言，從來沒有毀約過，問心無愧。為了遵守承諾，我願忍耐一切，安安靜靜被當沙包打，這樣就不影響到任何人。若是在不公正的媒體報導上認識我，容易誤會我愛戰、愛炒新聞，以為能透過攻擊來逼我做出回應，甚至篤定我會挑起更大的戰火。阿純現在適合面帶微笑的說，你們錯了。我有想守護的人事物和信念，願意去負責與犧牲，這個原則不曾因任何風雨而動搖，未來會繼續保持這份堅定。」
網友們也紛紛表示「回應非常令人讚賞」、「我心中最強的女戰神，真心希望妳能出來幫忙戰，加油支持妳」、「妳真的很棒，為了顧全大局而委屈，加油！支持妳」、「加油，靜待好事發生」。鄭家純也於留言區回應「對我來說，『願意幫忙』代表不為個人名利的去付出，被派去哪我就去哪，完全配合。最終若決定不需要我來幫忙，也不會覺得如何。因為答應的前提就是無所求。」