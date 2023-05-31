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影音／勇士總管將離任！KD從摩納哥打電話　當年決定促成王朝誕生

▲Bob Myers作為球隊GM，一手為灣區打造出屢經檢驗的堅強陣容，其中包括在2016年得到Kevin Durant以及在2020年交易來Andrew Wiggins。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bob Myers作為球隊GM，一手為灣區打造出屢經檢驗的堅強陣容，其中包括在2016年得到Kevin Durant以及在2020年交易來Andrew Wiggins。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士總管Bob Myers確定離任，他在記者會上一一感謝這些年遇到的人，也透露自己和陣中與自己交情很深的球員通過電話了。而讓人驚奇的是，他在記者會上提到了一個讓勇士球迷五味雜陳的名字——Kevin Durant。

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Myers和Steph Curry、Klay Thompson、Draymond Green、Steve Kerr這些王朝基石成員感情很好，他是這支球隊陣中關係的維護者，他的離去不只象徵一個階段的結束，也讓今年夏天團隊的操作更添變數。

在勇士管理層任職的12年間，Myers最為著名的操作當然就是2016年夏天帶來了聯盟超級球星Durant，球隊在那之後取得了非凡的成功，他們攜手拿到2座總冠軍，並且成為聯盟史上最強陣容的有力競爭者。

▲Draymond Green（左起）、Kevin Durant、Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green（左起）、Kevin Durant、Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）
在今天的記者會上，Myers透露在即將離任的消息傳出來後，人在摩納哥的Durant也給他打了一通電話，自己也因此身陷回憶之中，用詩意的方式回首當年的情況。

Myers稱KD知道自己當年做出那個決定後，會承受很多的罵名，因此做出那個決定需要很多勇氣，「你看得出來，他知道如果加入這支球隊，一路上會很曲折。」但這位超級得分手在此之後，完全做到勇士想要他做到的一切。

▲勇士兩大球星Stephen Curry和Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士兩大球星Stephen Curry和Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
「2次總冠軍賽MVP，帶領我們3次進入總冠軍賽，2次奪冠——好一個天才。」Myers如此說，如果喜歡籃球，那看Durant和Stephen Curry等人合作，絕對是特別的享受。

老闆Joe Lacob也認為和Durant簽約是Myers總經理生涯最讓人難忘的操作，「如果沒有Bob所做的這些運籌，我們就不會獲得接下來的2座冠軍。他是關鍵人物。他的想法和他的執行力為我們帶來很多。在組織中，其他人也為成功做出很大的貢獻，這是我們一起做到的事。但如果沒有Bob，一切都不會發生，所以我們欠他很多。」

Durant在2016年決定加入金州勇士隊，此前這支球隊剛用73勝9敗打破NBA例行賽戰績的紀錄，並在當年的西區決賽中以1:3的比分逆轉淘汰了他所屬的奧克拉荷馬雷霆隊。

▲球星Kevin Durant(中)、勇士總經理Bob Myers(右)、（圖／美聯社／達志影像）
▲球星Kevin Durant(中)、勇士總經理Bob Myers(右)、（圖／美聯社／達志影像）

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