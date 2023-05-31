影音／勇士總管將離任！KD從摩納哥打電話　當年決定促成王朝誕生

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在勇士管理層任職的12年間，Myers最為著名的操作當然就是2016年夏天帶來了聯盟超級球星Durant，球隊在那之後取得了非凡的成功，他們攜手拿到2座總冠軍，並且成為聯盟史上最強陣容的有力競爭者。
在今天的記者會上，Myers透露在即將離任的消息傳出來後，人在摩納哥的Durant也給他打了一通電話，自己也因此身陷回憶之中，用詩意的方式回首當年的情況。
Myers稱KD知道自己當年做出那個決定後，會承受很多的罵名，因此做出那個決定需要很多勇氣，「你看得出來，他知道如果加入這支球隊，一路上會很曲折。」但這位超級得分手在此之後，完全做到勇士想要他做到的一切。
「2次總冠軍賽MVP，帶領我們3次進入總冠軍賽，2次奪冠——好一個天才。」Myers如此說，如果喜歡籃球，那看Durant和Stephen Curry等人合作，絕對是特別的享受。
老闆Joe Lacob也認為和Durant簽約是Myers總經理生涯最讓人難忘的操作，「如果沒有Bob所做的這些運籌，我們就不會獲得接下來的2座冠軍。他是關鍵人物。他的想法和他的執行力為我們帶來很多。在組織中，其他人也為成功做出很大的貢獻，這是我們一起做到的事。但如果沒有Bob，一切都不會發生，所以我們欠他很多。」
Durant在2016年決定加入金州勇士隊，此前這支球隊剛用73勝9敗打破NBA例行賽戰績的紀錄，並在當年的西區決賽中以1:3的比分逆轉淘汰了他所屬的奧克拉荷馬雷霆隊。