NBA／勇士今夏多名主力有合約問題　Myers離隊將讓情況變得更微妙

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做出這個決定，讓Myers感到很掙扎，在新聞發布會上他情緒激動，並由衷感謝他在勇士隊期間遇到的每一個人，包括在城市裡看到的那些球迷。對他個人來說，這是一個成功的任期；對勇士來說這則是隊史上最光輝的時刻，他們一起拿下了4座總冠軍。
勇士隊很難取代Myers在球隊中的影響力，他不僅是陣容的建設者，也是隊內關係的締結者，他和Steph Curry、Klay Thompson、Draymond Green、Steve Kerr之間的關係很牢固，這是其他人難以去修補的。
他的離開將為金州勇士今年的休賽季，增加更多不確定性。Thompson進入合約年後有提前續約資格，而Green會決定是否執行2023-24賽季的球員選項，Jordan Poole的新合約將在7月生效。然後在新的勞資協議中，NBA將對花大錢的球隊做出更多懲罰性措施。
勇士仍然將會維持強大的競爭力，但就如同老闆Joe Lacob所說的，如果沒有Myers的操盤，就不會有這個王朝。今年夏天球隊面臨關鍵期，包括如何處理球隊矛盾的「雙向計畫」，以及要怎樣去重新修補在季後賽浮現的陣容問題。
特別是對於勇士主力成員來說，將他們聯繫在一起的是珍貴的革命情感，以及對於偉大歷史的共同經歷，Myers也是屬於這重要締結的一部份。所以他的離去肯定會產生一些改變，但到底那個力道有多大？在今年夏天將會展現出來。
隨著Myers離去，問題的解答將被埋藏在六里濃霧之中。