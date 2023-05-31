被提名大法官遭質疑教唆偽證　尤伯祥凌晨發文回應

總統府提名的4位大法官人選30日正式公布，其中，司改會出身的律師尤伯祥評價兩極，引發爭議。民進黨立委蘇治芬昨晚在臉書轉發雲林地院前法官康樹正的文章，稱「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」尤伯祥今（31）日凌晨也發文表示，臉書所貼判決書的內容，其實已經澄清自己的無辜與清白。
記者潘千詩／台北報導
蘇治芬轉貼的內容是20年前，時任雲林縣長張榮味涉及的林內焚化爐貪汙案，當時承審該案的審判長康樹正擷取判決書部份內容，質疑「這是一位大律師涉有串證之虞？1.事先接觸。2.筆記本有問有答，而且是一問一答，和備忘錄不同。3.詰問內容和筆記本記載相同。」蘇治芬轉發至臉書後，有網友打氣「委員辛苦了」、「一定要守住！」
隨後，尤伯祥也在臉書發文表示，在接受提名前，就已預料自己的過往與人格將接受全民最高規格的檢驗，但真的沒有想到迎面撲來的是惡意的捕風捉影和加上傳述抹黑，「幸好，他自己在臉書所貼判決書的內容，其實已經澄清了我的無辜與清白。」
尤伯祥說，當時他的當事人是案件被告，證人則是他的配偶。在聲請傳喚當事人的配偶之前，也先行訪談她，確認她所言可以證明當事人的辯解，並且有相當的可信度。他反問，如果審判長真認為他教唆這位證人，就應該職權告發；事過境遷近20年，才突然拋出判決訴諸輿論，能謂公平乎？