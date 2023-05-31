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超爽鐵板燒！1380元吃龍蝦、生食級干貝　樂葵鐵板燒年底進軍台北

▲樂葵鐵板燒能吃到多種高檔生猛海鮮，每人1380元的價格人氣爆棚，幾乎天天客滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲樂葵鐵板燒能吃到多種高檔生猛海鮮，每人1380元的價格人氣爆棚，幾乎天天客滿。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台中新天地餐飲集團去年11月推出新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，強調每人只要1380元就能通嘗多種高檔食材，包括日本生蠔、北海道生食級干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排等共10道菜，餐廳天天幾乎客滿，更正式公布將再展2家分店，其中更包含年底揮軍至台北。

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「Le Goût樂葵法式鐵板燒」強調法式作法，標榜所有菜色皆於鐵板上、客人面前直接烹調展現，藉由搭配法式經典醬汁，來增添食材更多層次的口感與風味，最近也正式推出夏季新菜色，原本就有的「日本生蠔魚子蕈 荷蘭醬」、「南非活鮑 松露波特醬」、「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」等皆維持於菜單中，部分菜色則略為更動調味或食材，另有3道菜為全面換新。

▲「魚肉紅條石斑佐南法橄欖醬」有著以奧立岡、鯷魚、番茄、橄欖等製成的醬汁，配上魚皮相當酥香的野生紅條石斑。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「魚肉紅條石斑佐南法橄欖醬」有著以奧立岡、鯷魚、番茄、橄欖等製成的醬汁，配上魚皮相當酥香的野生紅條石斑。（圖／記者葉盛耀攝）
「魚肉紅條石斑佐南法橄欖醬」取自南法馬賽漁港處理現流海味的概念，以奧立岡、鯷魚、番茄、橄欖等製成醬汁，配上煎到魚皮相當酥香的野生紅條石斑，鮮甜彈牙。「沁涼冰果室沙拉 情人果莎莎油醋醬」呈現台式古早味冰果室剉冰意象，以糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄、化應子等配上生菜，台西混搭，卻酸甜爽口滿是驚喜。

最後甜點則是融合香港甜品的「楊枝甘露乳酸慕斯 火焰芒果醬」，於鐵板淋上干邑香橙甜酒，再點火將酒香燒融入芒果內，搭配荔枝珍珠、椰果及柚子肉，香甜舒爽。

▲「沁涼冰果室沙拉 情人果莎莎油醋醬」呈現台式古早味冰果室剉冰意象，生菜配上糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄、化應子等，酸甜爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「沁涼冰果室沙拉 情人果莎莎油醋醬」呈現台式古早味冰果室剉冰意象，生菜配上糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄、化應子等，酸甜爽口。 （圖／記者葉盛耀攝）
樂葵的料理中，有許多菜色皆是海鮮，因為背後有著注重海鮮的婚宴餐飲團隊，能以大量採購而壓低成本的作法，提供顧客更物超所值的菜式，行銷副總林國威也透漏，自開店至今人氣很旺，少數特例像是當天現場臨時比訂位人數又少了1人，餐廳幾乎是不分平假日天天客滿，足見其人氣。他也建議，想吃至少2星期前就先預約。

▲樂葵鐵板燒以實惠價格吸引人氣，並正式宣告年底預計將開台北店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲樂葵鐵板燒以實惠價格吸引人氣，並正式宣告年底預計將開台北店。（圖／記者葉盛耀攝）
而屆時台北分店是否會維持如1380這樣的實惠價格？林國威也回應可能會增加一些，因需考量台北與台中的人事成本、房租結構都不同，「何況餐飲業目前也缺工中，我們之後可能必須以更高的薪水才能找到適合的師傅與服務人員，因此在價格數字上肯定須採滾動式觀察。」

另外，10幾年前曾開在大安區後歇業的「提香」鐵板燒，也再度於「春大直」商場回歸。因為背後董座杜雲昇董事長對於文藝與食藝的鑑賞力且熱愛西洋古董，餐廳裡滿是他的收藏，用餐時彷若來到藝廊又似古堡，並網羅了各大鐵板燒名廚駐店，端出澎湖明蝦、鮑魚、魚子醬與和牛等豪奢食材，一開幕就受到老饕們注目。午餐餐價每人1380~4480元，晚餐則為3180~6480元，另也接受客製化配菜。

▲「提香」歇業10幾年後又回歸於春大直賣場，因店裡滿是歐式水晶吊燈等各式古董，被稱為「像古堡的鐵板燒餐廳」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「提香」歇業10幾年後又回歸於春大直賣場，因店裡滿是歐式水晶吊燈等各式古董，被稱為「像古堡的鐵板燒餐廳」。（圖／記者葉盛耀攝）

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