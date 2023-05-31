超爽鐵板燒！1380元吃龍蝦、生食級干貝　樂葵鐵板燒年底進軍台北

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「魚肉紅條石斑佐南法橄欖醬」取自南法馬賽漁港處理現流海味的概念，以奧立岡、鯷魚、番茄、橄欖等製成醬汁，配上煎到魚皮相當酥香的野生紅條石斑，鮮甜彈牙。「沁涼冰果室沙拉 情人果莎莎油醋醬」呈現台式古早味冰果室剉冰意象，以糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄、化應子等配上生菜，台西混搭，卻酸甜爽口滿是驚喜。
最後甜點則是融合香港甜品的「楊枝甘露乳酸慕斯 火焰芒果醬」，於鐵板淋上干邑香橙甜酒，再點火將酒香燒融入芒果內，搭配荔枝珍珠、椰果及柚子肉，香甜舒爽。
樂葵的料理中，有許多菜色皆是海鮮，因為背後有著注重海鮮的婚宴餐飲團隊，能以大量採購而壓低成本的作法，提供顧客更物超所值的菜式，行銷副總林國威也透漏，自開店至今人氣很旺，少數特例像是當天現場臨時比訂位人數又少了1人，餐廳幾乎是不分平假日天天客滿，足見其人氣。他也建議，想吃至少2星期前就先預約。
而屆時台北分店是否會維持如1380這樣的實惠價格？林國威也回應可能會增加一些，因需考量台北與台中的人事成本、房租結構都不同，「何況餐飲業目前也缺工中，我們之後可能必須以更高的薪水才能找到適合的師傅與服務人員，因此在價格數字上肯定須採滾動式觀察。」
另外，10幾年前曾開在大安區後歇業的「提香」鐵板燒，也再度於「春大直」商場回歸。因為背後董座杜雲昇董事長對於文藝與食藝的鑑賞力且熱愛西洋古董，餐廳裡滿是他的收藏，用餐時彷若來到藝廊又似古堡，並網羅了各大鐵板燒名廚駐店，端出澎湖明蝦、鮑魚、魚子醬與和牛等豪奢食材，一開幕就受到老饕們注目。午餐餐價每人1380~4480元，晚餐則為3180~6480元，另也接受客製化配菜。