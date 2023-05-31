AI續強！記憶體、人工智慧股旺 台股早盤開低後拉至平盤
美股四大指數昨（30）日漲多跌少，台北股市今（31）日早盤開低，一度跌40點，隨後拉高到平盤之上。權值王台積電早盤跌8元，來到558元，跌幅1%。其他重要電子股漲跌互見，AI相關人工智慧概念股仍強，如記憶體宇瞻、商丞飆漲停，廣達漲逾3%、緯創漲2%，另外電動車零組件概念股表現也亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數30日下跌50.56點，或跌0.15%，收33042.78點；標普500指數上漲0.07點，或0.00%，收4205.52點；那斯達克綜合指數上漲41.74點，或0.32%，收13017.43點；費城半導體指數上漲3.72點，或0.10%，收3549.39點。
台北股市今日開低，一度跌40點，隨後拉高到平盤上下附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到558元，跌幅1%。聯電、世界先進走跌，力積電漲0.3%。其他重要電子股，如聯發科跌0.7%，英業達跌1.5%，鴻海在平盤附近，華碩、南亞科、群創、友達、和碩、國巨、日月光走高，大立光、旺宏、台達電漲逾1%。
今日人工智慧概念股續強，如廣達漲3%，凌華、創意、鈺創、緯創、長佳智能、精誠、微星漲1到2%。記憶體概念股紅通通，宇瞻、商丞飆漲停，品安、威剛漲6到7%，廣穎、宜穎、十銓、群聯、晶豪科、鈺創漲1到4%多。另外，電動車零組件概念股表現亮眼，乙盛-KY、飛宏、華城、金居、長園科、康舒、為升、東元漲1到4%。至於長榮航、華航、亞航也量大漲多，漲幅逾1%。