瑪娃颱風緩慢北上中！8縣市「豪大雨特報」 雨勢週五才趨緩
瑪娃颱風過去強度略為減弱，暴風圈仍威脅巴士海峽及東半部海域，中央氣象局繼續發布海上警報，而颱風外圍環流也不斷為台灣東北部、北部山區帶來降雨，宜蘭大同從昨（30）日累積到今（31）日上午9點，已降下259.5毫米的雨量，氣象局預報員謝佩芸表示，北部山區、東北部山區雨勢最為明顯，明（1）日會持續，週五（6月2日）才會趨緩，不過瑪娃颱風未來路徑若往北更偏東、強度減弱暴風圈縮小，最快今晚有機會解除海上警報。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約430公里，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
謝佩芸提醒，颱風外圍環流影響，今日台灣東北部地區及北部有局部大雨或豪雨發生，北部及東部地區有短暫陣雨，東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，明（1）日瑪娃位置更偏北，北部山區雨勢持續明顯，宜蘭花蓮的降雨則趨緩，週五（6月2日）開始颱風遠離，各地降雨才緩和下來。
氣象局也針對颱風外圍環流影響，發布「豪雨、大雨特報」，警戒範圍是，豪雨：宜蘭縣山區、大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、台中市山區、花蓮縣。
氣象局表示，今日截至上午9時，以「縣市」最大降雨量排行，「宜蘭大同」104.5毫米最多，其次依序是「台北南港」73毫米、「新北汐止」67.5毫米、「臺中市和平」50.5毫米，降雨大多集中在北部山區和東北部地區。