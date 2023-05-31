疫後首屆卡波耶拉6/3衛武營演出　巴西大師親臨晉級頒帶典禮

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「是武術也是藝術！」卡波耶拉〈CAPOEIRA〉，源自巴西黑奴歷史文化，發展成為全球唯一將武術融入音樂的運動。在台灣也有人將卡波耶拉稱為巴西戰舞，招牌動作包括倒立、空翻和迴旋踢等，是一項結合音樂、舞蹈和文化的武藝，聯合國教科文組織在2014年將卡波耶拉列為巴西無形文化資產，進行的方式是在眾人圍繞之中，伴隨音樂歌唱的節奏，輪流以兩人一組，以不傷害對手為原則，用時而對戰時而共舞的方式進行「對話」。
在高雄深耕十年的Capoeira教練廖洳平表示，Jean教授來台後，已經率先前往高雄市立巴楠花部落國民中小學和高雄市瑞豐國民中學進行探訪和演講，體驗台灣原住民文化的同時，也為學生介紹了巴西文化。
從巴西遠道而來的兩位卡波耶拉大師，分別是Jean Barros da Silva教授和Daniel Silva先生。Jean教授來自巴西薩爾瓦多〈Salvador〉，是卡波耶拉教育和指導團體〈G.U.E.T.O〉創辦人，現職為巴西巴伊亞州立聯邦大學〈UFRB〉運動學教授。
Daniel Silva先生學習卡波耶拉長達40年，他還致力於棍棒舞maculele、傳統森巴舞和其他民間舞蹈藝術，更是一位出色的打擊樂手及製作樂器匠師，無疑是現代巴西年輕一代最出色的卡波耶拉大師之一。
兩位巴西卡波耶拉大師將出席6月3日在衛武營國家藝術中心舉辦的晉級頒帶典禮〈Batizado〉，且透過現場實際對打表現來檢定學員程度，頒發證書和道帶！