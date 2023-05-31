瑪娃颱風影響！國內線航班取消22架次 離島交通船35航次停航
中度颱風「瑪娃」持續在台灣東部海域北上，並影響各地天氣狀況。交通部民航局表示，今日國內線取消22架次，航港局也通報有10航線、35航次停航，請旅客多加注意。
記者許若茵／台北報導
瑪娃上午8時中心位置在鵝鑾鼻東方約430公里的海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當14級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
民航局說明，受瑪娃颱風影響，今日截至10時，國內線取消22架次，國際暨兩岸航線未受影響。
交通部航港局天然災害應變小組10時通報，今共有10航線，計35航次停航：，包含基隆-馬祖2航班全部停航、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航、南竿-東引1航次全部停航、高雄-馬公1航次全部停航、布袋-馬公7航次全部停航、台南將軍-澎湖東吉2航次全部停航、富岡-綠島6航次全部停航、富岡-蘭嶼6航次全部停航、後壁湖-蘭嶼6航次全部停航。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。