瑪娃颱風的暴雨要珍惜！鄭明典憂「1情況」發生：梅雨快要不見了
瑪娃颱風今（31）日位置最接近台灣，其外圍環流也替台灣北部、東北部帶來劇烈雨勢，中南部預計午後也會有對流雨出現，有望體水庫解解渴，不過中央氣象局局長鄭明典表示，在颱風過後，梅雨的情況可能不是很樂觀，由於台北上空轉為東風，鋒面不容易再接近，今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件可能已經逐漸北移，大大打擊台灣旱災的情況。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典說明，台灣「冬季」高空盛行西風，這個冬季高空西風層從10月開始出現後，可延續至翌年6月，用氣象上「熱力風」的關係回推，西風的北側是冷空氣、南側是暖空氣；現在轉成「東風」，表示暖空氣在北、冷空氣在南，通常是副熱帶溫暖起來，屬於季節轉變的特徵。所以台北高空「持續維持東風」，通常也隱含鋒面不容易再接近，「要出梅了！」
此外，影響梅雨狀況的還有較旺盛的「西南風」，鄭明典表示，瑪娃颱風下方有一股正在增強的夏季西南風，但這股西南風後續會和颱風分岔，往台灣東北吹拂，並形成會降雨一條降雨帶，不過它「並不會經過台灣」，換言之，瑪娃颱風對中南部降雨有限，西南風又被帶到東北方，缺水情況可能要更加關注。
鄭明典補充，在一般情況下，這股季風低壓會往台灣東南方海面跑，後續可能自己變成颱風，但這次和瑪娃正面交鋒，兩者才有機會結合交互影響，這是過去較少見的狀況，而這樣的情形主要影響的是颱風本身的強度雨暴風半徑大小，以目前瑪娃的路徑來看，現階段對台灣就是「風力會變強」，但後續颱風遠離後，台灣附近降雨的情況可能會明顯偏少。