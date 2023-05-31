遭控是國民黨特務！謝長廷提告敗訴　臉書發文斥判決矛盾

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對此，謝長廷30日於臉書發文，表示「我控告陳嘉君損害名譽的訴訟，30日判決，依照媒體的報導，判決陳嘉君免賠。理由大概是被告聽信第三人高明輝的說詞，而做陳述，沒有惡意，而原告我是公眾人物，個人名譽保護要退讓云云，這樣判決好像很平穩，但是有時會遭惡用成 「甲聽乙說，乙聽丙說，丙說大家都在說」的抹黑模式，依過去的案例，許多被告依此勝訴後就大肆張揚說「真相大白」、「還我公道」等等，再肆意抹黑一次，事實上，本案法庭並末就事實認定，判決中反而指被告並未能舉證証明她指摘的所謂「特務」。
謝長廷又提到，依照媒體的報導，判決理由相當矛盾：
一、判決陳嘉君免賠償的理由，是她雖不能証明我是特務，但因相信調查局前副局長（也是台北市調處前處長）高明輝的話，所以算已盡查證能力，沒有惡意等為據，但判決理由又說高明輝在另案確定判決，承認沒有在調查局看過我有什麼情報工作資料或紀錄，也沒有親眼看到我拿錢。重點是時間前後，被告陳嘉君的抹黑言論是在上述確定判決之後，自然不能說沒有故意。
二、「阮局長說謝長廷是自己人」、「頒發20萬元奬金給他」，自己人、獎金這些詞是陳嘉君講的，不是高明輝講得，把陳嘉君無中生有的扭曲當做高明輝的話，當然會有𣎴同結論。事實上，高明輝第一次的供述只是說「謝長廷和調查局有工作關係」，什麼關係則說要問「謝姓調查員」，依他的理論，工作關係也包括監控對象、爭取對象，而謝姓調查員在法院對質後，承認當時我只是他們的爭取對象（想買收），我不是線民，沒有代號丶化名，民進黨建黨之日期等情報事先沒有給他們，所以他們沒有掌握到而被上面責備，他連科長都升不上去。依常理我如果是調查局幹員，局長要發工作獎金我怎麼會拒收？高怎麼會不認識我？調查局怎會查無當年20萬元支出的記錄？這種違反常理的事，一般健全思辯的人應該不會輕信。
三、陳嘉君另外的依據是白姓調查員的著作，但白姓調查員被我控告而判罪確定，並以書面向我道歉，陳嘉君也不能據該書卸責沒有惡意。高明輝說的是40年前的事情，當時沒有民進黨，我們從事政治運動和祕密建黨的事情極其危險，只能靠個人智慧勇氣判斷週旋，經過另案對質後，證明雖然情治人員威嚇利誘下，我仍能堅守原則，問心無愧。
最後謝長廷表示，會等接到判決書後再詳細檢討。