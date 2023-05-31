工業局攜輝達等科技廠登COMPUTEX 展示邊緣運算價值鏈
COMPUTEX 2023 於5月30日至6月2日登場！經濟部工業局此次攜手NVIDIA等業界廠商攜手打造「先進運算跨域創新應用館」，以「邊緣運算價值鏈」的應用發展現況為核心，展示產業目前最關心的高效、低耗，以及ESG議題相關技術與解決方案，打造台灣為全球電子資訊創新樞紐。
記者鄭妤安／台北報導
2023年台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei） 於30日盛大開展，在為期4天的展期中，經濟部工業局與IPO Forum會員—Dell Technologies、Intel、HP和NVIDIA等攜手打造「先進運算跨域創新應用館」，與國內5家合作夥伴包括文偉公司、元鈦科技、英研智能移動、仁寶電腦、城智科技、智合科技等展出跨域解決方案。
資策會作為第三方服務顧問，說明此次展覽內容以「邊緣運算價值鏈」為核心的應用發展現況，分享台灣在邊緣運算領域的實力，包括前端資料儲存設備、雲平台、數據驅動，到邊緣運算解決方案等，並藉由國際大廠引入的前瞻技術，與國內電子資訊產業業者激盪，產生產業創新火花。
資策會指出，受到疫情長達兩年的影響，各家科技廠商紛紛利用此次COMPUTEX大展身手。「先進運算跨域創新應用館」也不例外，以展示產業目前最關心的高效、低耗，以及ESG議題相關技術與解決方案。
其中，仁寶電腦採用NVIDIA與HP解決方案的「XR Cube雲端服務平台」及「5G MR眼鏡」，榮獲Best Choice Award類別獎及科技永續特別獎2大獎項。此外，4天展期中，每日下午皆會在館內舉辦「未來人開講-產業趨勢與終端解決方案講座」，由五家業者說明獨家邊緣運算解決方案，促進產業交流與商機。