最美蔦屋書店進駐LaLaport 「Book&Café」型態搶先開箱

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於LaLaport北館三樓的蔦屋書店，挑高明亮的開放空間，讓人置身其中，無論閱讀、購物或用餐都舒適宜人。尤其，強調打造親子友善環境，不只規劃有「親子閱讀區」，讓親子可以一同享受閱讀時光，親子區更販售智育玩具、童書繪本等，彷如兒童樂園讓孩子留連忘返。
蔦屋書店開幕期間，特別引進多款日本特色書籍、文具品牌，例如日本「週刊少年雜誌」連載的日本人氣漫畫《東京復仇者聯盟》原創插畫商品、《何気ない日常をアニメチックに。》SNS上熱議的攝影師Shota的首本攝影集，以及TSUTAYA原創文具品牌HEDERA、雜貨品牌LeLierre 等，滿足文具控各種需求。此外，還邀請台灣新銳插畫家「Minghan H.」，舉辦「有一天我突然飛了起來」聯名快閃展覽，其中為蔦屋書店創作的主視覺作品，共有四幅色彩繽紛畫作，將帶領觀眾來一趟蔦屋書店「紙上巡禮」。
書店中還規劃一整條文具雜貨街，展示琳瑯滿目的個性化雜貨，包括時尚的室内雜貨、精緻的飾品、可愛的文具等，豐富多樣的選擇，是城市中「淘寶」好地方，可為日常生活增添色彩。
落腳三井LaLaport的蔦屋書店，以 「Book & Café 」型態登場是另一亮點，提供了書香與美食相伴的雙重享受。蔦屋引進的餐飲品間是日系的「WIRED CHAYA茶屋」，以日本傳統地方料理融合西式元素，提供道地和洋美味料理。其中，添加低卡高纖「蒟蒻米」的米飯、獨家推出的「北海道風燒肉丼」、「海鮮天婦羅石鍋飯」，以及北海道馬鈴薯餅串燒等，全是超人氣美食，讓人一吃上癮。「WIRED CHAYA茶屋」可容納近百人的用餐空間，日式風格裝潢，滿室洋溢東京風情。