瑪娃颱風雨彈肆虐！午後「中南部小心了」 台南、高屏慎防豪雨
瑪娃颱風今（31）日位置最接近台灣，其外圍環流今日已經替台灣北部、東北部帶來不少雨勢，中央氣象局提醒，今日中午過後，中南部地區的對流雲系發展旺盛，且颱風外圍環流持續影響，台南、高雄、屏東的山區要小心豪雨肆虐，平地也有大雨發生的機會。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員葉致均說明，今天中南部的降雨系統將在下午1點至2點開始逐漸發展，2點過後劇烈的降雨開始發生，整體情況與昨（30）日類似，部分區域累積雨量有可能達到局部大雨或豪雨的等級，且這樣的降雨會一直延續到入夜才趨緩，民眾下班返家請特別小心。
此外，由於瑪娃颱風影響，氣象局持續發布「豪雨特報」，「宜蘭縣」及「台中市山區」有豪雨發生、北北基、桃園、花蓮及新竹山區有大雨發生，以上8縣市午後的「間歇性降雨」還會持續，葉致均指出，隨著颱風往北走，花蓮和台東的雨勢今晚會稍稍趨緩，但颱風帶來不少「北風」，迎風面的北北基和宜蘭降雨要週五（6月2日）才明顯趨緩。
除了降雨外，氣象局提醒，今日蘭嶼易有10至11級強陣風，「台南至苗栗」沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部沿海空曠地區、台南至苗栗地區、恆春半島、金門、馬祖都觀測到較強陣風，外出請特別注意。