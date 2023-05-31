COMPUTEX遊戲互尬！華碩掌機ROG Ally、酷碼觸控電競椅拼場
COMPUTEX 2023台北國際電腦展熱鬧登場，遊戲相關大出風頭，華碩旗下遊戲品牌ROG端出電競掌機ROG Ally華麗現身，另有多款電競螢幕，好稱為朝聖級展區。Cooler Master酷碼科技則有全球首款搭載觸覺引擎的遊戲椅 Motion 1，以及與CAPCOM合作將推出一系列《快打旋風6》的限量聯名商品。
記者周淑萍/綜合報導
Cooler Master酷碼科技在COMPUTEX 2023 展出全球首款搭載觸覺引擎的遊戲椅 Motion 1，透過觸覺引擎技術，能夠在遊戲過程中產生真實的觸感反饋，像是感受到子彈呼嘯而過或海浪拍打的快感，大大提升遊戲的沉浸感和真實感。會中也宣布與遊戲大廠CAPCOM攜手合作，推出《快打旋風6》的限量聯名商品，旗下TD500 Mesh V2機殼、CK570鍵盤、MM310遊戲鼠標和CH331遊戲耳機，都將結合《快打旋風6》的獨家角色陣容像是Ryu、Chun-Li、Luke登場。
華碩集團的電競遊戲品牌ROG ，日前推出的ROG Ally(RC71L)被譽為規格最強大的終極電競掌機，採Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲；獨創三大使用情境使用，在手掌上也能暢玩3A大作。不僅如此，還有ROG Strix SCAR電競筆電，搭載16及18吋ROG Nebula霓真技術電競螢幕，最高2K 240Hz更新率，讓視覺體驗再升級。以及，全新ROG Matrix RTX™ 4090是首款在 GPU 晶片上配備液態金屬散熱技術的水冷顯示卡，而全新ROG Swift OLED PG49WCD螢幕，配置49吋超寬(5120 x 1440)QD-OLED面板，具備1800R曲率、144Hz更新率和0.03 ms反應時間，可為競技及沉浸式遊戲帶來絕佳體驗。