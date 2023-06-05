都是國中畢業！小S二女兒被誤會「大學畢業」　左左右右可愛不變

專訪／《未來少女》看齊BLACKPINK！詹仁雄自信：打造最強組合

▲詹仁雄以打造《原子少年》的成功經驗，推出新的女團選秀節目《未來少女》，希望能選出台灣最強女團。（圖／踢帕娛樂提供）
▲詹仁雄以打造《原子少年》的成功經驗，推出新的女團選秀節目《未來少女》，希望能選出台灣最強女團。（圖／踢帕娛樂提供）

記者江芷稜/專訪

台灣的女團時代來臨了！去年最強男團選秀節目《原子少年》暴紅，掀起偶像旋風，一連誕生U:NUS、Ozone、AcQUA、FEniX、VERA等組合新秀，製作公司「踢帕娛樂」乘著這股熱潮，7月底將推出選秀節目《未來少女》，盼能再創女團時代，有了《原子少年》的成功先例，《未來少女》吸引來自日本、韓國、香港各地的1300多位練習生來台追夢，最後選出54人參賽，製作人詹仁雄信心十足地說：「我們要打造台灣最強女團！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲打造過無數選秀節目，詹仁雄挑選偶像的眼光精準。（圖／踢帕娛樂提供）
▲打造過無數選秀節目，詹仁雄挑選偶像的眼光精準。（圖／踢帕娛樂提供） 
▲詹仁雄去年攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」。（圖／記者葉政勳攝）
▲詹仁雄去年攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」。（圖／記者葉政勳攝）
韓國女團百花齊放　資金投入是關鍵

詹仁雄以韓國女團的頂級天花板BLACKPINK為例，從團名、應援色、音樂、舞蹈、服裝、周邊商品都有高度工業化的規格，更受邀到巴黎時裝週看秀、代言精品名牌，獲得國際性的重視，在高雄世運主場館開唱9萬張門票秒殺，黃牛票炒到40萬元台幣的天價，巡迴世界表演都受到熱烈歡迎。他認為女團百花齊放，可以有多種樣貌，未來絕對有商機。

偶像商機無限，但要能捧出頂級女團，光是拍歌曲MV就得砸重本，包括華麗造景、豪車和精品服飾都要價不菲，要有眼光精準的金主願意投資，才有可能包裝出最強女團，身為偶像幕後推手，詹仁雄不諱言台灣女團這幾年能拍出媲美韓團水準的質感，應該只有HUR，產業不夠成熟大多卡在預算上面，加上韓團歌曲、VOCAL都很厲害，台灣要跟上得加把勁，他提及去年橫空出世的清新女團NewJeans，以青春洋溢的超洗腦旋律攻佔了亞洲市場，偏向可愛風的包裝風格，相較之下是較容易邁向的目標。

▲女團商機無限，BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦演唱會，兩場吸引10萬人前往朝聖 。（圖／YG Entertainment）
▲女團商機無限，BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦演唱會，兩場吸引10萬人前往朝聖 。（圖／YG Entertainment）
▲剛出道就有怪物新人之稱的「NewJeans」，每每推出新歌便稱霸音源網站。（圖／翻攝自IG＠NewJeans）
▲剛出道就有怪物新人之稱的「NewJeans」，每每推出新歌便稱霸音源網站。（圖／翻攝自IG＠NewJeans）
打歌節目消失　偶像失去了舞台

製作選秀節目數十年，見過男團不斷崛起更迭，這次打造《未來少女》選秀，詹仁雄覺得成功機會很大，「台灣20幾年沒有出現優秀女團，這樣的環境健康嗎？台灣市場有這樣的需求，只是資金貴、招募成員不好找，還有一個很大的問題就是現在沒有打歌節目，歌手沒有了舞台，無法聚焦」，即使偶像去上綜藝節目玩遊戲、搞笑，營造親民形象，都跟唱歌跳舞的本行無關，未必能產生正面效應，讓他覺得可惜。

由於偶像團體吸引的族群多為女性，有觀眾認為男團似乎更能讓女粉掏錢埋單？詹仁雄不認同這個說法，他說女團不是做不起來，而是需要更多動力喚醒粉絲參與，2020年的《菱格世代DD52》節目結束後，立刻舉辦演唱會，當時6、7000張門票秒殺，成績非常亮眼，最高價門票一張8,800元，同樣引起粉絲搶購，只要有好的音樂、舞蹈與包裝，在選秀節目期間先做好培訓，讓成員面對鏡頭、觀眾、現場都有一定基礎，唱片公司有信心投資，相信台灣絕對能有優秀女團誕生。

▲《菱格世代DD52》脫穎而出的冠軍女團G.O.F。（圖／三立電視提供）
▲《菱格世代DD52》脫穎而出的冠軍女團G.O.F，去年受邀在金曲獎表演。（圖／三立電視提供）
多元發展不受限　精簡人數是趨勢

從《菱格世代DD52》、《原子少年》一塊塊拼起選秀節目的拼圖，慢慢摸索出成功心法，詹仁雄指出，《菱格世代》稍微可惜的是，成員們遭逢疫情波折，受到大環境影響發展受限，不過像PINKFUN的成員受邀參與戲劇演出、HUR的高規格MV在國際上獲獎，儘管星途歷經起伏，卻有多元性發展，有機會創造不同的可能性。他認為在資源有限的前提下，未來女團精簡人數是趨勢，加上單數編排舞蹈比較好看，女團最佳配置約為3~5人，是最適合發展的人數，相信《未來少女》經過層層考驗、觀眾篩選機制下，在疫情過後，台灣的女團時代絕對會來臨！

更多《未來少女》消息可點此：https://bean.fun/nextgirlz

接棒《原子少年》！徐若瑄攜手黃子佼打造《未來少女》

男團熱潮4／詹仁雄砸5億造星！《原子》團隊成選秀高門檻

BLACKPINK巡演賺進24億！擊敗辣妹合唱團　創女團票房最高紀錄

BLACKPINK LISA沒有極限！金氏世界紀錄再添2項　榮登亞洲女王

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀