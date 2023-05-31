瑪娃颱風「路徑慢慢偏東」！明晚海警有望解除　2區還要嚴防大雨

報稅最後一天！50萬人還沒申報綜所稅　逾期怎麼繳？最慘下場曝光

▲今（31）天是綜合所得稅申報的最後一天，今年新增手機報稅最晚開放到晚上12點，逾期未繳會被加討滯納金，還會被罰款。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲今（31）天是綜合所得稅申報的最後一天，今年新增手機報稅最晚開放到晚上12點，逾期未繳會被加討滯納金，還會被罰款。（圖／攝影記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今（31）天是申報綜合所得稅的最後一天，全台估計還有50多萬人沒有完成申報，財政部說國稅局今天中午將加班收件，並且將收件時間延長到晚上7點，而網路申報最晚開放到今晚12點，提醒民眾多加利用，若逾期繳納每超過3天，就要依應繳納的稅額加徵1%滯納金，超過30天移送強制執行，還會被罰錢。

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財政部說明，截至5月29日止，111年度綜合所得稅已完成申報件數593萬件，其中稅額試算件數135萬件，網路申報件數454萬件，兩者合計件數589萬件，占已完成申報件數的99%。111年度營利事業所得稅已完成申報件數97萬件，110年度未分配盈餘申報59萬件。

▲所得稅結算申報今（31）最後一天，國稅局今天中午將加班收件，並且將收件時間延長到晚上7點。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲所得稅結算申報今（31）最後一天，國稅局今天中午將加班收件，並且將收件時間延長到晚上7點。（圖／攝影記者葉政勳攝）
財政部呼籲，111年度所得稅結算申報期限僅剩今天，各地區國稅局臨櫃報稅服務中午不休息，並延長收件至晚上7點，建議民眾先預約並備妥相關證件再前往，尚未申報的民眾也可利用網路及多元繳稅管道完成報稅，網路最晚到12點。

此外，由於台東縣政府宣布蘭嶼鄉及綠島鄉受瑪娃颱風影響31日停止上班，依稅捐稽徵法第10條規定，財政部南區國稅局公告所得稅結算申報及繳納期間順延至恢復上班日。

▲瑪娃颱風今日最接近台灣，路徑上持續向北移動，北部山區、宜蘭需要嚴防大雨或豪雨。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲受到瑪娃颱風影響，綠島、蘭嶼今（31）停班停課，依稅捐稽徵法規定，申報及繳納期間順延至恢復上班日。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
如果逾期沒申報，在沒被國稅局查獲前，都可以到各國稅局、分局、稽徵所，索取自動補報繳款書，不國繳稅同時也要繳「滯納金」，每3天收應繳稅額的1%、最高 10%。要是被國稅局查到的話，不僅得補申報、繳利息，還會被罰漏繳金額的3倍以下罰鍰。

如果你已經辦理結算申報後，卻發現有漏報或短報課稅所得的狀況時，除了補徵稅金以外，還要處所漏報稅額2倍以下的罰鍰，而且要是故意以不正當的方法逃漏所得稅，還會被移送地檢署依法偵辦。但是如果在沒有被檢舉或稽徵機關還沒有進行調查以前，自動提出補報並補繳稅金的話，只加計利息可免予處罰。

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