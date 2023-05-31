報稅最後一天！50萬人還沒申報綜所稅　逾期怎麼繳？最慘下場曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部呼籲，111年度所得稅結算申報期限僅剩今天，各地區國稅局臨櫃報稅服務中午不休息，並延長收件至晚上7點，建議民眾先預約並備妥相關證件再前往，尚未申報的民眾也可利用網路及多元繳稅管道完成報稅，網路最晚到12點。
此外，由於台東縣政府宣布蘭嶼鄉及綠島鄉受瑪娃颱風影響31日停止上班，依稅捐稽徵法第10條規定，財政部南區國稅局公告所得稅結算申報及繳納期間順延至恢復上班日。
如果逾期沒申報，在沒被國稅局查獲前，都可以到各國稅局、分局、稽徵所，索取自動補報繳款書，不國繳稅同時也要繳「滯納金」，每3天收應繳稅額的1%、最高 10%。要是被國稅局查到的話，不僅得補申報、繳利息，還會被罰漏繳金額的3倍以下罰鍰。
如果你已經辦理結算申報後，卻發現有漏報或短報課稅所得的狀況時，除了補徵稅金以外，還要處所漏報稅額2倍以下的罰鍰，而且要是故意以不正當的方法逃漏所得稅，還會被移送地檢署依法偵辦。但是如果在沒有被檢舉或稽徵機關還沒有進行調查以前，自動提出補報並補繳稅金的話，只加計利息可免予處罰。
如有計算滯納金、滯納利息需求，可至財政部稅務入口網首頁>線上服務>線上稅務試算>滯納金、滯納利息試算，即可線上計算出正確滯納金、滯納利息。
📌滯納金、利息試算網址請點此