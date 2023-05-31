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批李正皓昔威脅女性毫無悔改　基層連署「黨中央請慎重考慮」

▲民進黨召開宣布與李正皓合作，有支持者不滿李昔日威脅前女友如今卻在扭曲事實、偷換概念，不願正面回應，籲請黨中央慎重考慮。（圖／記者陳威叡攝）
▲民進黨召開宣布與李正皓合作，有支持者不滿李昔日威脅前女友如今卻在扭曲事實、偷換概念，不願正面回應，籲請黨中央慎重考慮。（圖／記者陳威叡攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨與無黨籍李正皓合作參選立委，卻爆出昔偷拍前女友更以照片威脅，引發黨內支持者不滿聲浪，788名民進黨跨派系政治工作者及支持者連署發布聲明，不滿李正皓始終在扭曲事實、偷換概念，未正面回應企圖威脅女性一事，籲請黨中央慎重考慮，強調為了守護過去幾年在性別平等議題上的成果與共同堅守的價值，大家願意挺身而出，民進黨一直堅守性別價值不能退縮，不願此刻因錯誤人選，傷害黨的形象與改革初心。

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李正皓遭控昔日曾經拿影片威脅前女友，女方於2017年出庭時也稱自己被偷拍，但因檢方考量其不提告，且未提出相關影片作為證據，全案最後不起訴處分。而李正皓近日也貼出判決書及對話紀錄，強調自己「沒有偷拍、沒有威脅」。

對此連署工作小組聲明指出，李正皓這幾天的說明，只看到他如何投機取巧地偷換概念， 依據檢察官、法官採用的證據，扣問他威脅、企圖控制女性的事實，卻回以「勝訴」，甚至說是「遭設局」，閉口不談法庭所採用有明確威脅事實的證據，也無視「偷拍、威脅是否為真」 與這些訴訟勝負毫無關係，持續誤導社會大眾。

聲明表示，另持續觀察到李正皓一直試圖將議題導向「私領域」，而要競逐立委的人，認為不應該默視其威脅女性，對於公共價值的影響。而李正皓一再地刻意扭曲、偷換概念，並無法改變威脅、企圖控制女性的事實，更讓社會大眾看到他試圖顛倒黑白、毫無悔改之意，這樣的合作對象真能展現民進黨的價值？

聲明指出，民進黨一直堅守的性別價值不能退縮。親密關係不再只是「私領域」議題，而是公共議題。 提到甫三讀的「妨害性隱私及不實性影像罪」，《跟蹤騷擾防制法》修訂、婚姻平權法案推動，一部部的法律修訂，都一再告訴支持者， 民進黨關心性別、是與女性站在一起的政黨。

聲明提及，近期的政治職人劇《人選之人》中，描述了女性的職場困境，以及受到私密影像威脅的心情，也看到劇的末尾，許多人因為公正黨主席做出的決定而感動。 如果民進黨想要匯聚年輕候選人與造浪者的支持，「那雙打算牽起並且 一起迎向勝利的手，就不應該是趙昌澤的手。 

另提及期盼合作及徵召的機制應更加明確，說明在選舉策略上，不反對奇兵刺客，更尊重黨內的相關機制，只希望能將決策的機制、考量、標準更加的明確化。 就像過往的初選，當規則明確，即使有意外落馬的參選人，讓大家深感惋惜，但每一個人都尊重民調的結果，並且立基於此團結在一起。 理解與奇兵刺客的合作多是因選區艱困，進而產生選舉策略上的調整，但也期待，未來在合作與徵召的過程中，黨中央能說明決策機制、審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免爭議損害政黨形象。

最後聲明強調，作為青年政治工作者，發起這份連署並不是為了分裂陣營，而是為了共同的未來，向所有選民辯證民進黨所應堅守的價值。對黨有期待，也對主席的改革三枝箭正面肯定，但不願黨在此刻因為錯誤的人選，傷害黨的形象與改革初心。

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