批李正皓昔威脅女性毫無悔改　基層連署「黨中央請慎重考慮」

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對此連署工作小組聲明指出，李正皓這幾天的說明，只看到他如何投機取巧地偷換概念， 依據檢察官、法官採用的證據，扣問他威脅、企圖控制女性的事實，卻回以「勝訴」，甚至說是「遭設局」，閉口不談法庭所採用有明確威脅事實的證據，也無視「偷拍、威脅是否為真」 與這些訴訟勝負毫無關係，持續誤導社會大眾。
聲明表示，另持續觀察到李正皓一直試圖將議題導向「私領域」，而要競逐立委的人，認為不應該默視其威脅女性，對於公共價值的影響。而李正皓一再地刻意扭曲、偷換概念，並無法改變威脅、企圖控制女性的事實，更讓社會大眾看到他試圖顛倒黑白、毫無悔改之意，這樣的合作對象真能展現民進黨的價值？
聲明指出，民進黨一直堅守的性別價值不能退縮。親密關係不再只是「私領域」議題，而是公共議題。 提到甫三讀的「妨害性隱私及不實性影像罪」，《跟蹤騷擾防制法》修訂、婚姻平權法案推動，一部部的法律修訂，都一再告訴支持者， 民進黨關心性別、是與女性站在一起的政黨。
聲明提及，近期的政治職人劇《人選之人》中，描述了女性的職場困境，以及受到私密影像威脅的心情，也看到劇的末尾，許多人因為公正黨主席做出的決定而感動。 如果民進黨想要匯聚年輕候選人與造浪者的支持，「那雙打算牽起並且 一起迎向勝利的手，就不應該是趙昌澤的手。
另提及期盼合作及徵召的機制應更加明確，說明在選舉策略上，不反對奇兵刺客，更尊重黨內的相關機制，只希望能將決策的機制、考量、標準更加的明確化。 就像過往的初選，當規則明確，即使有意外落馬的參選人，讓大家深感惋惜，但每一個人都尊重民調的結果，並且立基於此團結在一起。 理解與奇兵刺客的合作多是因選區艱困，進而產生選舉策略上的調整，但也期待，未來在合作與徵召的過程中，黨中央能說明決策機制、審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免爭議損害政黨形象。
最後聲明強調，作為青年政治工作者，發起這份連署並不是為了分裂陣營，而是為了共同的未來，向所有選民辯證民進黨所應堅守的價值。對黨有期待，也對主席的改革三枝箭正面肯定，但不願黨在此刻因為錯誤的人選，傷害黨的形象與改革初心。