蝦皮購物「618全民年中慶」開打 ! 打造最清涼降溫夏日

我是廣告 請繼續往下閱讀
蝦皮購物「618全民年中慶」開跑，首發瞄準夏日解渴商機，獨家攜手茶湯會強推2款聯名新品，6/1於全台門市開賣！「甘梅愛玉檸檬」以檸檬汁為基底搭配酸甜話梅，和透心涼的愛玉完美融合，打造消暑好滋味；「四季春蜂蜜拿鐵」則選用茶湯鮮綠金黃、帶有天然迷人花香的四季春結合濃醇鮮乳，再佐以純正龍眼蜂蜜增添風味，飲用層次豐富，夏天喝超順口！凡於茶湯會門市購買超強新品前出示「茶湯會x蝦皮購物」熱到氣鼠，不如棄暑活動頁面就可享5元優惠外，為讓全台用戶能每日擁有最涼爽的夏季生活，6/18 當日0-2點上站使用免運券下單，加碼再抽618杯茶湯會指定飲品兌換券，共抽出10名，讓你今夏喝到飽！
迎接酷暑絕對少不了的抗夏家電，據LG統計，冷氣等夏季家電買氣於5月下旬即成長近1.5倍，民眾尤為偏愛購買具「變頻」功能的家電，蝦皮購物站上「節能家電」等關鍵字搜尋同樣翻倍成長！搶攻換季家電風潮，6/18 LG夏日家電限時下殺45折起，讓你有效宅家避暑！高效節能耐用的LG WiFi智慧變頻雙門冰箱，有效鎖住食物鮮味長達七天，優惠價17,900元；能夠WiFi遠控的LG直驅變頻上下門冰箱，2萬元即可輕鬆入手；LG PuriCare™ AeroTower 風革機，一機兼具風扇和空氣清淨器功能，流血價14,900元！為幫用戶聰明省荷包，只要6/17前提前領免運券就有機會獲得總價值50萬元的四大家電好禮，最夯的LG敲敲看冰箱、變頻空調、AeroTower等涼夏家電等，通通免費送！
儘管物價高通膨，「618全民年中慶」狂祭破盤價格，網羅近百樣國際大牌熱銷品祭出超殺價格，還有超級單品最低下殺68折起，邀你瘋下單！New Balance復古運動經典鞋款最低只要1,499元起就可以帶回家；榮獲網友一致好評的蘭蔻 極光水，優惠只要3,780元；Acer 15吋輕薄文書筆電 狂歡價只要9,999元；夏天絕不能少的哈根達斯 獨家經典狂歡迷你杯 ，一次帶走16杯只要1,099元！
每人皆享6張全站199元起免運券，1張限定6/18凌晨0-2點使用、5張限定6/18全日可使用。
6/17前早鳥領免運，6/18 18點前系統自動歸戶全站滿8,889元折8,888元優惠券，限定6/6 18-23:59點使用，數量有限先搶先贏。
6/6加碼2張全站299元起免運券，1張限定6/6凌晨0-2點使用、1張6/6全日可使用。
6/5前早鳥領免運，6/6 18點前系統自動歸戶全站滿499元折50元優惠券，限定6/6 18-23:59點使用，數量有限先搶先贏。
「618全民年中慶」棄暑任務
任務一: 6/17前領免運，就抽總價高達50萬的LG家電
頭獎： InstaView™敲敲看門中門冰箱 星辰銀/653L (抽1名，市價75,900元)
貳獎： LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調-豪華清淨型 (抽1名，市價53,900元)
參獎： 變頻雙門冰箱 晶鑽格紋銀/343L (抽1名，市價36,900元)
肆獎： LG PuriCare™ AeroTower風革機 (抽12名，市價27,900元)
任務二: 6/18凌晨下單再抽618杯指定飲品
6/18 凌晨0-2點使用免運券下單，就抽618杯茶湯會指定飲品。 (共抽10名，限2023/12/31前使用，指定飲品包含蜜香紅茶/小珍珠、四季春/小珍珠、特級翡翠綠、冬瓜鐵觀音、百香綠茶任乙杯)
任務三: 獨家攜手茶湯會推出2款聯名新飲品！於門市出示指定活動頁現折5元
蝦皮購物獨家與茶湯會推出2款夏季消暑飲品，「甘梅愛玉檸檬」、「四季春蜂蜜拿鐵」6/1起茶湯會全台門市正式販售。
於全台茶湯會門市，出示「茶湯會x蝦皮購物」熱到氣鼠，不如棄暑活動頁面，即可享聯名飲品折5元優惠。(每人單筆消費限折扣乙杯)
任務四: 6/18 LG限時推出消暑家電下殺45折起
任務五: 6/1至6/18 玩「蝦蝦果園」、「寶箱遊戲」，價值344萬元茶湯會遊戲獎勵等你拿。
玩「蝦蝦果園」就有機會收成「茶湯會指定飲品暢飲1個月」。 (限30杯，限定1名)
茶湯會限量優惠券。(共一萬張，含「暢銷排行第2杯8折」、「無茶也歡第2杯8折」、「質樸普洱單杯9折」、「免費加10元副料」、「單筆消費滿100元享95折優惠」、「單筆消費買10送1」)
玩「蝦幣豪禮箱」就有機會獲得LG優惠券。
任務六: 觀看6/15、6/17直播就抽LG、茶湯會限定優惠
6/15 12點看「1想不到直播」、6/17 18:30點看「跨夜直播」獨家再抽LG家電1折券。(滿千最高限折3,000元，共10名)
茶湯會指定飲品暢飲1個月。(限30杯，3名，限2023/12/31前使用)