許仁杰曾被拍到「奔謝京穎香閨」爆不倫 她澄清：借遙控器躲狗仔
許仁杰從「星光一班」出道，苦等發片多年未果，便轉戰戲劇圈發展，沒想到，接演八點檔後事業才要攀上顛峰，就爆出和合演《黃金歲月》的謝京穎談不倫戀，即便兩方澄清是烏龍，他與圈外人老婆原本就觸礁的婚姻再度出現裂痕，感情八卦蓋過演藝成績，令人惋惜。
記者楊穎軒／綜合報導
去年9月中，週刊拍到許仁杰冒著雨，騎機車到謝京穎林口住家，待了9個小時，隔天早上才離開，更早之前，謝京穎被直擊熟門熟路地前往許仁杰位於鶯歌的「宿舍」，兩人最後是一前一後離開，由於許仁杰當時有個結婚3年的老婆賴心瑀（亞希），與謝京穎又常常在粉專打情罵俏，輿論因此沸騰。
報導出刊後，謝京穎親上火線在臉書發文說明「跟仁杰哥就是工作上的互動，在社群上的PO文都是針對劇情的鋪陳，也是希望觀眾看到我們對角色的努力」，並解釋許仁杰進到她家停車場又離開，是因為出借遙控器讓男方躲避媒體，才引發揣測。
而許仁杰則透過經紀人強調和謝京穎只是單純的工作夥伴，否認與老婆離婚，「我們的婚姻關係仍存在著，但婚姻生活的確有很多需要磨合的地方。正在積極工作的我，也對這段感情仍在努力，盼各位能給我們空間處理家事，謝謝各方的關心，願大家平安健康。」如今謝京穎和張書偉穩定交往，許仁杰卻傳出和老婆簽字離婚，讓外界不勝唏噓。