不選北市大安區！時力徵召王婉諭選新竹縣第二選區

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周偉航表示，目前新竹縣第二選區缺乏一個好的候選人，其他政黨推出的人選都達不到新竹縣選民心中的期待，在地方充滿傳統地方政治人物與財閥代表的情況下，急需投入人選進行經營，這也是時代力量毅然決然徵召婉諭投入竹二選區的原因。
邱顯智提到，這三年半在國會的經驗，非常近身的觀察王婉諭對於教育的努力，像是惡質幼兒園的名單揭露，抑或是替非學校型態的多元教育教育爭取補助，以及替特教老師、替身障的孩子的爭取權益，她總是不厭其煩與行政部門溝通，推動相關法案的落實。
邱顯智表示，她是一個花非常多時間在陪伴孩子的媽媽，也是一個願意設身處地去解決問題的政治人物，她很溫柔卻強韌，她講話很快卻很耐煩，這樣的人格特質，讓她可以推動一件又一件微小卻重要的改革，一點一滴改善下一代的教育環境。
王婉諭表示，「戰士，沒有選擇戰場的權利。」身為時代力量的主帥已經做好準備，為時代力量出戰。今年的選舉，需要有一股力量來證明，堅持價值與理念，不用跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以獲得選民的支持。
王婉諭表示，非常榮幸接受黨內的徵召，代表時代力量，參選新竹縣第二選區，竹北、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰的立委選舉。新竹，是台灣經濟的火車頭，是台灣的研發中心，也是台灣最科技、最先進的地方，這裡有一流的人民、一流的產業，卻只有三流的政治。
王婉諭指出，當豐邑建設施工不當，五度造成路面出現天坑，她和邱顯智陪同自救會站在監察院門口；當行人地獄不斷奪走人民的生命，時代力量在中央，極力推動行人穿越線、人行道的設計指引 入法。這些看起來很小很小的事情，都是現在，更是孩子的未來，都跟台灣的未來一樣重要。因此，她決定回到這裡，當竹科爸媽的後盾，守護每一個孩子的未來，讓勇敢堅定的光，照亮每一個角落。
王婉諭回憶，過去在友達光電、奕力科技服務，看見許多像自己一樣的工程師，像她一樣的媽媽們，雖然不太會說話，但是把人生最精華的時光，奉獻給面板和IC，奉獻給台灣的產業發展，「我們值得更好的政治，值得我們一起站出來，為孩子的未來拼一次。讓我們勇敢守護，諭約未來！」