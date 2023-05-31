AI恐導致人類滅亡？多名專家連署聲明　風險等級「等同核戰」

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在聲明下方署名的學者與公眾人士包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Google Deepmind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）、研究AI先驅科學家辛頓（Geoffrey Hinton）、蒙特婁大學教授班吉歐（Yoshua Bengio）等人。
由於ChatGPT可以依據簡短指令編寫文章、對話，去年底在全球引爆熱潮，更吸引了AI領域數十億美元的投資，不過也少不了批評者和業界人士的警告。常見的擔憂包括聊天機器人可能導致假消息充斥網路、帶有偏見的演算法可能產出種族主義內容，AI驅動的自動化也可能摧毀整個產業等。
不過公布在CAIS的這份聲明當中，並未詳細說明AI可能帶來的潛在生存威脅。CAIS指出，這份聲明僅是開啟針對AI技術風險的討論。
事實上，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與數百名專家早在2個月前發表一封公開信，呼籲應在確定安全無虞之前，將AI研發工作暫緩。
不過在幾年前以人工智慧深度學習（YoshuaBengio）獲得電腦科學領域傑出貢獻的圖靈獎，並與辛頓、班吉歐一同被稱為是「AI教父」的勒崑（Yann LeCun）認為，這些把AI當作是世界末日一般的警告，是過於誇大其辭的。
另外也有許多專家同樣認為，AI消滅人類的恐懼不現實，並且將注意力從已經成了問題的系統內偏見等議題分散。普林斯頓大學電腦科學家納拉亞南（Arvind Narayanan）先前曾指出，目前的AI遠遠沒有足夠的能力讓這些風險成形，過度提防AI為這個世界帶來的改變，反而會分散大家對於AI帶來威脅的注意力。