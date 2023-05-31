鐵路便當節將登場！台鐵推6大主題商品　火車扭蛋限量販售

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首次登場的台鐵火車扭蛋更為第8屆便當節活動的一大特色，扭蛋共有22款，其中包含7款迴力功能車頭、特別版藍皮列車及15款站點車廂，每顆扭蛋售價100元，每日限量供應。
台鐵附業營運中心商品科科長蔡毓敏會後接受媒體採訪時表示，鐵路商品去年營業額為3200萬，去年鐵路便當節展場營收92萬，今年預計可以破百萬。
蔡毓敏透露，現在民眾詢問度最高、吸睛效果最好的是扭蛋，預計4天總共供應4600顆，假日每日供應1600顆、平日每日供應700顆，因為現場會有排隊人潮管制問題，預估1到2小時內就會售完。
蔡毓敏也說，5月12日已先推出紀念酒預購，因為酒品在營業額中一直佔了蠻高的比例、單價也比較高，是衝高營業額很好的品項，因此今年銷售3大重點主題商品就是紀念酒、扭蛋跟藝術創作品。
另台鐵推出退役車款的紀念商品，首次與知名紙雕作家合作開發的DT668、CT124及CT273共三款立體卡片，以精湛手藝真實重現蒸汽火車細緻構造，為感謝DR2800型柴聯自強號，陪伴民眾40年歲月，也推出周邊紀念商品，見證世代的永續經營。更有台鐵熱銷經典造型一卡通搭配抱枕等多項組合優惠，在網路商店錯過「名片式車票造型一卡通」預購的民眾，在展場還有收藏名片式車票造型一卡通的機會。
針對最受民眾關注的鐵道便當，台鐵推出多款系列商品及熱銷商品優惠組合，另在活動現場「台鐵夢工場」櫃位購買扇庫「停車再開」提袋，前50名即可獲贈「彰化扇形車庫百週年紀念特刊」1本，此外還有凝聚台鐵無限能量，將具有台鐵文化意涵的工字軌作為設計主軸的簡約系列商品、便當節精選商品及造型抱枕。
台鐵表示，凡活動期間於便當節活動現場「台鐵夢工場」櫃位消費滿1288元，憑當日消費發票即可參加驚喜扭蛋活動一次，消費滿1688元即可獲得兩次扭蛋機會，單筆發票最多可轉兩次扭蛋，且發票餘額不可累計，扭蛋數量有限，贈完為止。