瑪娃颱風減弱加速中！氣象局有望「傍晚解除海警」 2條件出爐
瑪娃颱風的「海上警報」今（31）日持續發布，中央氣象局預報員謝珮芸指出，瑪娃颱風在過去3小時強度稍為減弱，北上的移動也略微加速往東，若未來幾個小時「路徑再偏東」、「暴風半徑再減弱」，今天傍晚有機會能解除海上警報，不過仍要提醒民眾，瑪娃颱風仍會持續影響台灣天氣，尤其明（1）日轉為偏北風，包括宜蘭、北部山區雨勢還是會比較明顯，花東則較為趨緩。
記者張志浩/綜合報導
針對瑪娃颱風的發展和路徑，謝珮芸說明，瑪娃颱風強度和今早相比略為減弱，不過速度稍微增快，路徑上會持續「往北偏東方」前進，預計明日下半天就會明顯加速遠離，而在這段時間，瑪娃颱風的暴風圈和強度會逐漸縮小，若台灣東方海面早一點脫離暴風圈，有一些機率「今天傍晚就解除海上警報」，不過實際狀況有待觀察，下午動向才會更明確。
雖然瑪娃強度減弱，明日下半天準備離開，但謝珮芸提醒，颱風往上走帶來的北風，在今明兩天還是會對宜蘭、北部山區帶來局部較大雨勢；中南部今早雖然天氣炎熱，出現攝氏36度以上的高溫，不過午後對流旺盛展，將出現午後雷陣雨，局部地區「短時間降雨量」較大，降雨會影響到入夜。
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約420公里，以每小時13公里速度，向北北東轉北進行。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。