民進黨捨雞排妹徵召吳沛憶 應曉薇：民進黨初選像是詐騙案
台北市第五選區中正、萬華區立委兩黨人選未定，此前傳出民進黨有意徵召鄭家純（雞排妹）參選引發熱議，周二則確定徵召在地議員吳沛憶參選。對此，國民黨台北市議員應曉薇今（31）日批評，怎麼民進黨的立委初選像是詐騙案，根本沒有考慮過參選人的心情。對於國民黨的人選，應曉薇則表示回歸黨的機制，若要提名年輕人也會力挺到底。
記者邱新博／台北報導
日前傳民進黨欲徵召鄭家純參選台北市中正、萬華區立委，鄭家純本人也於臉書自曝有收到邀約，並自稱「願意幫忙」，引發熱烈討論，不少人都替備戰已久的吳沛憶打抱不平。不過在本週二，民進黨大選提名策略小組公布最新一波建議名單，中正、萬華區立委確定徵召吳沛憶，名單上未見鄭家純。
對於民進黨最終決定徵召吳沛憶，有意爭取代表國民黨參選的應曉薇表示，民進黨的初選怎麼像是一個初選詐騙案?先是派雞排妹到中正萬華暖場，到最後讓吳沛憶得到了這個果子但是「一點都不甜」，民進黨的初選真的不像國民黨一樣光明正大、走大路，有沒有想過參選人的心情是情何以堪?
應曉薇說，對於雞排妹的寬宏大量，好像甚麼都吞了感到很同情；而還有一個最倒楣的，有沒有想到六屆議員劉耀仁的心情是怎麼樣。
對於國民黨的人選，應曉薇說，國民黨就是開大門走大路，該怎麼做就怎麼做，從來不會有這些暗算跟小動作這點是公平公正的；而在地議員由誰出線，都是由黨的提名機制。