侯友宜被邊緣化成下個林耕仁？藍委駁「絕對不會」：民調會上漲
鴻海創辦人郭台銘昨赴金門迎城隍，晚上隨即邀約民眾黨主席柯文哲看海喊出「我跟柯文哲海誓山盟」，引發外界聯想郭柯合。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（31）日受訪則說，侯友宜起步較慢，5月17日獲徵召、6月1日成立競選辦公室，相信後續民調會上漲，絕不會成為下一個時任國民黨新竹市長候選人林耕仁。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘昨赴金門後動作頻頻，不僅先與民進黨2024總統參選人賴清德、柯文哲同框，晚間更拉著柯文哲到海邊看海，甚至喊出「我跟柯文哲海誓山盟」。前立委邱毅表示，國民黨2024總統參選人侯友宜邊緣化危機恐愈加嚴重，資深媒體人黃光芹也預警若侯友宜民調短期內無法起死回生，恐成「林耕仁現象。」
是否侯友宜將成下一個林耕仁？曾銘宗今受訪直言，侯友宜起步比較慢，5月17日才正式徵召，競選辦公室則在6月1日成立，相信成立後會整合黨中央、智庫與黨團力量，後續民調會逐步上漲，這沒有問題，「絕對不會成為所謂林耕仁。」
郭台銘曾喊話要支持侯友宜，但卻先合體賴清德、柯文哲，是否建議黨中央促侯郭會面？曾銘宗回應，尊重郭台銘，也相信郭台銘的承諾，相信他一定會履行