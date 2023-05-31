郭台銘喊跟柯「海誓山盟」 民眾黨團：支持柯文哲參選總統到底
鴻海集團創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲昨日都到金門參訪，晚間相約「談心」，還被目擊兩人在海邊散步、聊天。傳出郭台銘向柯文哲喊說：「我跟柯市長海誓山盟！」民眾黨立委們今（31）日被問到對郭柯合作有無信心？立院黨團總召邱臣遠表示，對民眾黨黨公職人員與支持者來說，就是挺柯文哲參選總統到底。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日舉行「最強戰力民眾黨! 本會期成果報告」記者會，媒體問對郭柯合作有無信心？邱臣遠表示，民眾黨與柯文哲的態度是，在整個參選2024的過程中，政治是一個說服的過程，團結台灣、聯合政府，一直是民眾黨的主張，所以他們也期盼團結一切可以團結的力量，各種合作形式，他們都會進一步討論。
邱臣遠進一步表示，對民眾黨黨公職人員跟支持者來說，就是挺柯文哲參選總統到底，這股力量跟民意是非常堅定的，因此包含未來誰來搭配副手或任何合作形式，參選還是說服過程，民眾黨還是要向天下徵才、廣納賢才，也期盼這過程中有不同的力量、不同的民眾與支持者，可以來跟民眾黨一起為台灣的未來打拚。
邱臣遠強調，他們的主張還是希望社會和諧、政黨和解、兩岸和平、團結台灣、聯合政府，這是民眾黨以一貫之的主張。