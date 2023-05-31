60歲李連杰罕見露臉！暴瘦、雙眼突出「面露凶相」嚇壞眾人
昔日武打巨星李連杰，2013年罹患「甲狀腺機能亢進」健康亮紅燈，多年來鮮少出現在幕前，近日他為品牌代言罕見公開亮相，卻意外曝光他60歲「暴瘦近況」，對比過往模樣，李連杰現在雙眼更突出顯得有些兇悍，也令外界相當擔心他的健康狀況。
記者黃雅琪/綜合報導
李連杰過去曾拍過多部經典武打電影，例如《少林寺》、《龍在天涯》、《黃飛鴻》系列電影、《方世玉》、《霍元甲》等片，更以《投名狀》獲得第27屆香港電影金像獎「最佳男主角」，成為影迷心中的「功夫皇帝」。
上個月剛滿60歲的李連杰，近日替品牌代言罕見露面，他穿著一身黑色西裝帥氣亮相，些許是因為罹患「甲狀腺機能亢進」的關係，雙眼明顯突出、身形也消瘦不少，整個人看上去比實際年齡蒼老許多。也掀起網友熱議「人都會老」、「甄子丹、成龍反而越老面相越善」。
根據亞東紀念醫院蘇姵元醫師表示，甲狀腺機能異常的臨床症狀包含：眼球凸出、怒眼圓睜、肌肉無力、顫抖、體重減輕、落髮等等；其中「眼球凸出」可能是單眼或雙眼，常見兩眼不對稱凸出。好發年齡為30至50歲，有研究顯示50歲以上重度病患較多，而男性重度病患又較女性多。