經營權爭奪戰落幕！市場派龍邦拿下4董1獨董　成功入主泰山

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泰山公司派6席董事候選名單包括以至登投資提名詹景超、陳諾樺，鴻強投資提名詹皓鈞、王添盛，另有詹凱閔、詹謹鴻等，獨董則提名顧啟東、黃慧萍、范國華。
據會議公開資料表示，雙方股權差距不小，公司派持股數不到4成，龍邦則握有過半持股，最終龍邦挾股權優勢，拿下4董1獨董，公司派僅拿下2董1獨董。
當選董事名單如下：
(一)市場派
劉偉龍655,669,232權、劉煌基458,958,883權、楊文慶451,311,003權、韓泰生451,279,540權、蕭勝賢（獨董）274,882,796權、陳威宇（獨董）199,346,734權
(二)公司派
陳諾樺448,519,260權、王添盛448,390,530權、黃慧萍（獨董）194,630,429權
會中，兩派人馬針鋒相對，早自上午9時開放報導前至會議結束，期間小插曲不斷。會場門禁、戒備十分森嚴，入內股東皆須經過安檢才得以入場，且雨傘、水瓶也須由櫃檯人員暫時保管，佈滿身穿白襯衫、黑褲，配戴「糾察」臂章的工作人員，門禁十分森嚴。
會議開始前，數十名股東在程序發言時質疑，會上發言與報到皆違反程序，同時也指出，龍邦與保勝投資公司超過10%的股份，違反企業併購法規定未進行申報，主張超過10%股份不能計入表決權，若造成股東會瑕疵，必會追究責任。
有另名股東也指出，此次股臨會並非龍邦公司大會，龍邦與保勝投資從持股6％買到近50％，質疑是以財務投資之名行併購之實。
泰山早盤股價原本小跌0.3%，於31.7元位置附近遊走，董事改選名單出爐後，股價上演慶祝行情，盤中翻紅，揚升接近1%。