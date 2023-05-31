Gogoro不藏了！曝這樣搭免費騎530公里 新增2自由資費明上路
Gogoro今(31)日宣布Gogoro Network 於6月1日起，新增兩個全新資費，自由省方案由原本的「自由省319」多增加了「自由省519」及「自由省819」，讓資費級距更完整。自由省方案支援動態折價、遞延折扣與免費性能提升服務。另外，購買新車選擇「高用量自由省969」或「高用量自由省1269」電池服務資費方案，即加贈電池使用費折抵金1000 元，相當於每月多享近 530 公里免費騎。
記者周淑萍/綜合報導
根據Gogoro 旗下電池交換平台 Gogoro Network統計，目前用戶已經突破 54 萬，在全台佈建超過2500點的GoStation站點、已投放超過 110 萬顆智慧電池，每天支援超過40 萬次電池交換。從6月1日起自由省從原本的319，新增兩個全新「自由省 519」及「自由省 819」電池服務資費方案。
自由省相較於固定資費用提供動態折價用 App 找綠點，單次最高 8 折優惠，且擁有遞延抵扣未使用完折抵金可遞延至次月使用以及免費性能提升服務，向來就是用戶的首選，據官方統計，2023年第一季，已有超過五成 Gogoro Network 新用戶都是選擇「自由省」電池資費方案，對於高用量車主來說，新增了519、819資費會提供更多選擇。
同時，Gogoro Network 祭出新購車限時優惠，6月1日起至12月31日入手 Gogoro 或 PBGN電動機車，如當月選擇「高用量自由省969」或「高用量自由省1269」電池服務資費方案，即加贈電池使用費折抵金 1000 元，相當於每月多享近 530 公里可以免費騎。