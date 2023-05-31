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郭台銘赴金與賴清德、柯文哲同框　侯友宜：相信郭會信守承諾支持

▲針對郭台銘赴金門與賴清德、柯文哲同框，侯友宜在市政會議後受訪說相信郭台銘會信守承諾支持他。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.31）
▲針對郭台銘赴金門與賴清德、柯文哲同框，侯友宜在市政會議後受訪說相信郭台銘會信守承諾支持他。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.31）

記者吳嘉億／新北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘昨日赴金門與對手民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲同台，對於曾經一同爭取徵召的郭台銘與國民黨的關係是否還能回得去？國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（31）日在市政會議後受訪表示，相信郭台銘的為人跟做事，彼此理念相近，相信郭會信守承諾支持他，大家一起加油。

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媒體記者是問到郭台銘金門行談到心境平靜、不求職位也沒資格談競選的事。對此，侯友宜表示，郭台銘是產業經濟要角，有能力將經濟與國際外交結合，他從頭到尾都很尊重郭台銘，也將郭的政見納入自己政見中，更重要的是相信大家都想守護中華民國、深化民主自由，彼此理念相近，相信郭會信守承諾支持他，大家一起加油。

而對於郭台銘在臉書發文與柯文哲在金門相約到海邊看海聊天是「海誓山盟」，侯友宜則是說到，郭台銘在金門做和平宣言是非常有意義的事，因為金門曾經在華人世界裡非常繁榮，但先後受到砲火洗禮、戰地管制，直到小三通後才漸漸有起色，現在卻又受到兩岸分離的問題，讓金門面臨很大的挑戰。

侯友宜接著說，金門在地緣政治上佔有重要的戰略地位，是促進兩岸和平溝通的橋樑，是一個很重要的地方，對於郭台銘或任何政治人物到金門去展現「要和平」態度，與他的理念完全一致，讓和平在最有意義象徵的地方，促進兩岸對話交流與經濟蓬勃發展，才是他所要的。

至於金門議長洪允典說跟侯沒那麼熟，對於地方政治人物不夠熟絡，侯友宜強調，不管熟或不熟，只要有共同信念跟價值，大家都可以站在一起，就像市民朋友一樣不見得每天都能跟他見面，只要認同自己的信念價值，大家站在一起，為國家好、為這塊土地好、為人民的生活可以更好。

最後記者也再問到郭台銘跟國民黨的關係還回得去嗎？侯友宜還是重申，相信郭台銘的為人跟做事，他是一個對國家發展很重要的人，彼此之間一定會同心協力面對所有挑戰，強調郭台銘也說過愛中華民國、愛這塊土地。

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