郭台銘赴金與賴清德、柯文哲同框　侯友宜：相信郭會信守承諾支持

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而對於郭台銘在臉書發文與柯文哲在金門相約到海邊看海聊天是「海誓山盟」，侯友宜則是說到，郭台銘在金門做和平宣言是非常有意義的事，因為金門曾經在華人世界裡非常繁榮，但先後受到砲火洗禮、戰地管制，直到小三通後才漸漸有起色，現在卻又受到兩岸分離的問題，讓金門面臨很大的挑戰。
侯友宜接著說，金門在地緣政治上佔有重要的戰略地位，是促進兩岸和平溝通的橋樑，是一個很重要的地方，對於郭台銘或任何政治人物到金門去展現「要和平」態度，與他的理念完全一致，讓和平在最有意義象徵的地方，促進兩岸對話交流與經濟蓬勃發展，才是他所要的。
至於金門議長洪允典說跟侯沒那麼熟，對於地方政治人物不夠熟絡，侯友宜強調，不管熟或不熟，只要有共同信念跟價值，大家都可以站在一起，就像市民朋友一樣不見得每天都能跟他見面，只要認同自己的信念價值，大家站在一起，為國家好、為這塊土地好、為人民的生活可以更好。
最後記者也再問到郭台銘跟國民黨的關係還回得去嗎？侯友宜還是重申，相信郭台銘的為人跟做事，他是一個對國家發展很重要的人，彼此之間一定會同心協力面對所有挑戰，強調郭台銘也說過愛中華民國、愛這塊土地。
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