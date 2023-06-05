未來少女／《原子少年》13場演唱會秒殺 粉絲經濟復甦了
去年最強男團選秀節目《原子少年》，成功掀起偶像熱潮，在疫情受限下，製作單位默默進行長達1、2年的艱苦訓練、拍攝，終於培養出U:NUS、Ozone、AcQUA、FEniX、VERA等台灣新男團，詹仁雄認為，光靠實體唱片收入已經無法支撐唱片公司的付出，這些新秀團體的專業演出，能以現場魅力迅速擄獲歌迷的心，振興了粉絲經濟，讓唱片公司看到商機，願意製造機會給新人。
記者江芷稜/台北報導
過往唱片公司都要砸資源、重金培訓新人，以販售唱片作為收入來源，如今音樂串流平台盛行，實體CD市場衰退，在投資金額與收入不成比例之下，越來越少唱片公司願意給新人機會，選秀節目剛好填補了這項空缺，將藝人培訓、淘汰過程製成節目，找出優秀人選，加上音樂、舞蹈都有完整訓練，這些偶像團體在節目結束後，就能立即培養出即戰力，接洽商演、開見面會，快速有收入進帳。
去年《原子少年》電視節目結束後，立刻辦了2場小型見面會，門票瞬間秒殺，包括追星族、上班族都瘋狂搶票，少年們的實力經由LIVE演出成功製造話題，影片點閱率飆高，隨後在台北國際會議中心、高雄流行音樂中心舉辦4場演唱會，今年AcQUA、Ozone、U:NUS陸續舉辦專場，將近13場現場表演門票都是秒殺，證明粉絲經濟的潛力無窮。
數位音源上架、粉絲見面會，加上NFT虛擬收藏品，選秀節目商機無限，詹仁雄坦言，在串流音樂平台傳播下，願意購買實體唱片的人越來越少，實體CD反而成了週邊商品，成為忠實鐵粉的收藏品，像《原子少年》的Ozone、VERA、FEniX的唱片銷售都有不錯成績。而《未來少女》預計7月底播出，在節目結束後，10月份可能就會籌備小型演唱會，和粉絲近距離接觸。
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