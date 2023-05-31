名家論壇》吳崑玉／18趴的變奏曲

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但柯P與郭董合得了嗎?關鍵還是誰當老大，誰也不甘屈居人下。郭柯如果真能配起來，那會很可怕。第一步先把侯爺壓到「無望再舉」，第二步捧著「億載金城」下來搞定那些被「牛鬼蛇神」氣到不要不要的地方派系。第三步抓回韓粉，第四步聯合參選，一個去搞定組織，另一個去掃蕩年輕票，連賴清德都會抖。問題是，如果郭柯合了，郭以無黨籍參選，國民黨突然又來個「換侯提郭」，柯不就當場傻眼了?反過來，郭如果入民眾黨參選，且屈居副手，那深藍票會因此改挺柯P嗎?這是很大的問號。在深藍系統傳統觀念中，正宮怎能與嬪妃相提並論?就算皇上是西太后生的，頂多也只能與正牌的東宮太后共同垂簾聽政，正主還是得東宮掛牌。而且這還牽涉到政黨票與席次分配，讓形同流寇的民眾黨居於正統，國民黨這些立委要怎麼選?
而且，就算沒有郭董，柯P自己也打出了20趴，郭董頂多弄來了7~8趴，柯不當老大，這20趴空氣票也得少一半，辛辛苦苦打下了天下，卻是別人端坐大位，自己去蹲深宮、當怨夫，怎麼算都不對。但不把郭董死死抓住也不對。結果，18趴哭泣的是侯爺，頭痛的是柯P，最爽的只有郭董。
外界覺得郭董現在想唱的是「牽手」，而且是蘇芮那首，希望能抓住柯P，前生來世一起走。但實際上樂隊奏出來的卻是張惠妹的「牽手」，世界變得無厘頭，心情像土撥鼠在挖洞，想要找到出口~~。「牽手，牽手，奇怪的廢話少說」，熱情全年無休，煩人的步驟先跳過，我隨時隨地有空，看起來只想得到一夜狂歡。
在前兩個禮拜，郭董最想看到的就是侯爺的失敗；但現在，侯爺在等的就是郭董與柯P的破裂。郭董大動作牽手柯P，如果一個月還是沒結果、沒動靜，這道菜也就涼了。藍營的本盤又會慢慢各自回歸，四分五裂。賴清德的民調會一路贏到選舉前一個月，非綠陣營選民到最後才會決定棄保，決勝的關鍵將是真真假假的民調大戰，然後一團混亂的投票。誰選得上?決於天命。而選上的那個，鐵定也是少數總統，未來執政之路充滿變數。
換句話說，接下來幾個月，將是一團混亂的政治局面，市場上充滿無數的變奏曲，玩的都是誰跟誰合的宮廷戲，沒有人能好好譜出完整的選戰節奏。這團混亂很可能七月就塵埃落定，也有可能繼續亂到九月，那時須決定是否連署?如無，則確定三腳督，如有，便會再亂到11月，才能確定三腳或四腳?
在這種局面下，各家民調的支持度會很混亂，上上下下很正常，小時候胖不是胖，今天的勝利可能是兩週後的悲劇。真正具長期指標意義的還是「信任度」，因為不能得到選民信任，就沒人要聽你講話，看你文宣。在這組指標中，賴清德獲得過半的信任度(51.3%)，不信任的41.4%；侯友宜信任度45%，不信任46.8%；柯文哲信任度45.8%，46%不信任。賴的信任度高於不信任度，而侯與柯的不信任度都大於信任度，這代表接下來的選戰中，賴的文宣仍具有一定程度的優勢。而且，柯的信任度還大於侯，這證明侯的廢話訓練不但無用，甚且有害，這是他一路下滑崩跌的主要原因。如果下個月侯的信任度還是沒有起色，甚至再下滑，或被柯P超車到誤差範圍外，就算黨中央不「換侯」，小雞們也得紛紛跳船「棄侯」，「牛鬼蛇神」們將遠多於「朱侯勤王」，就算叫一群道長們來收妖也沒用，今年的中元節將會相當熱鬧。
所以，關心政治的人們還是先逮空放鬆一下吧!擔心也沒用。拉群人去海邊開趴，管他18趴還是30趴，開唱到天明，也許還比較實在。
侯爺不想辦的海洋音樂祭，郭董和柯P意外的在網上開辦了，這是什麼徵兆呢?管他的，放開喉嚨開唱吧!升兩個Key，音樂下，我愛夏天，每到夏天我要去海邊，耶！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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