鴻海股東會秀電動車、伺服器最新產品　預告科技日推出全新車款

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今年股東會除了回歸疫情前，開放會議現場外，也提供線上直播服務，讓80多萬名股東即時掌握最新議程訊息。同時，有鑒於過去三年期間，公司在新事業、產品、研發上⾯都有非常⼤的進展。為了讓股東進⼀步了解相關資訊，虎躍總部⼀樓特別展⽰去年HHTD所發表，三款鴻海⾃主研發的電動⾞。
此外，近年半導體佈局上游製造到IC的模組應⽤，包含在電動⾞很重要的碳化矽晶圓，也同步展出。因為看好元宇宙與數位健康是成⻑產業之⼀，現場也準備了AR眼鏡以及⼀站式健康管理的解決⽅案給股東體驗。
除此之外，話題正熱的AI伺服器及浸沒式液冷系統也在會場現⾝。鴻海指出，⾝為全球最⼤的伺服器服務業者，2022年伺服器營收⾼達1.1兆元新台幣，⽽AI伺服器已佔伺服器總營收之20%。鴻海持續與國際夥伴合作如Intel、AMD處理器平台、ARM架構的應⽤，亦或NVIDIA的GPU解決⽅案等技術，⼒促環境與科技均衡發展，打造伺服器綠⾊⽣態。
在電動⾞產業，鴻海去年對外宣⽰了委託設計製造服務（CDMS）的商業模式。客⼾可以依照⾃⼰不同的需求，選擇採⽤鴻海的零組件、電動⾞平台、組裝，或是⼀站式的垂直整合服務。這⼀年來在印度、印尼、以及泰國等地，落實BOL模式的計畫，推動電⼦製造、半導體、以及電動⾞⽅⾯的合作。
展望未來，劉揚偉表⽰，鴻海全球電動⾞佈局將持續有序發展。泰國的電動⾞⼯廠，預計在2024年建造完成，並且開始⽣產交⾞。在印尼，同步開始規劃建造電動巴⼠⼯廠。
電池⽅⾯，在⾼雄的「和發產業園區」的電池芯⼯廠，預計明年第三季可達年產能120萬度電的⽣產規模。「橋頭科學園區」的電池⼯廠也預計在明年開始動⼯。Monarch⾃駕農⽤電動⾞，將會持續改善⽣產過程和零組件備料，逐步朝向全速⽣產階段邁進。
另外，MODEL C則會在今年第四季開始量產，並逐步交⾞。今年鴻海會持續推出更多的新⾞，朝向2025年的電動⾞市佔率與出貨量⽬標努⼒。
未來ㄧ年，鴻海在半導體將擴⼤區域關鍵產能建置，降低IC供應不均衡的風險。⾞⽤系統晶片⽅⾯，設計中的⾞⽤微處理器MCU將投片試產，同時加速SiC開發，將陸續推出涵蓋充電、儲能、⼯控等重要應⽤的⾼功率⽅案與參考設計。⾞⽤類比與電源IC將推出應⽤於⾞⾝控制、照明、⾞內通訊、⾞載充電等次系統⽅案，未來兩年將是鴻海⾞⽤IC密集設計導入的第⼀波⾼峰。
在次世代通訊發展上，鴻海低軌衛星將持續進⾏整合測試。未來會透過CDMS策略，以⾞聯網、智慧城市、及B5G通訊為主軸，打造⾼度韌性網路基礎建設，鴻海將持續關注及布局，推動低軌衛星產業發展。
台灣企業⾸創的股東優惠卡 HaiPass，也在股東會當天正式上線今年第⼀波的合作夥伴，家數由去年的28家增加到38家，實體店⾯更是超過1200家，由包括王品集團⼀系列品牌在內的合作廠商，持續提供給鴻海股東更多實⽤且優惠的服務。